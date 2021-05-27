蘇貞昌：台灣第一波紓困最快6/4入帳

台灣行政院長蘇貞昌。(本報系資料照片)

台灣行政院長蘇貞昌今晚表示，紓困 4.0預算 案預計6月3日送行政院會通過，相關補助採主動撥款為原則，以最快速度入帳，預計6月4日第一波紓困資金就會緊急入帳。

行政院會今天通過國家發展委員會「加速因應新一波疫情紓困方案」。

蘇貞昌晚間在臉書表示，紓困4.0的對象將包括因三級管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，還有小攤商與無固定雇主的勞工等自營作業者，進行薪資補貼或是現金紓困。

蘇貞昌說，相關修法已經在立法院，政院會在立院通過修法後，立即提出新一波的防疫紓困特別預算，並在新台幣2100億元預算總額內加速執行，相關補助採「主動撥款」為原則，以最快速度入帳。

蘇貞昌也透過圖表指出，紓困4.0預算案預計6月3日送行政院會通過，預計6月4日第一波紓困資金就會緊急入帳。

另外，蘇貞昌說，19日抵達台灣的41萬餘劑疫苗 ，經過一周的核對、查核、檢驗，今天開始配送到各縣市，馳援第一線醫療與警消人員，隨著洽購的疫苗陸續到貨、國產疫苗研發產製，陸續會有更多疫苗、政府也會嚴格把關，讓國人安心接種。

根據國發會規劃，紓困4.0基本上延續去年紓困基礎，中低收入戶每月加發1500元生活補助金，3個月共4500元；急難救助金每人1至3萬元；自營工作者3個月共發給3萬元補助金；農漁民生活補貼每人1萬元、甲級漁民3萬元；導遊、領隊、國旅領團、計程車和遊覽車司機也納入3個月共3萬元補助金之列。

國發會表示，去年針對業績衰退達50%的企業提供每名員工40%的薪資補貼、上限2萬元，經蘇貞昌指示放寬後，擬朝5、6月直接補助每人2萬元的上限辦理。