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「等著等著就死了…」新北重症患者 等不到病床成常態

記者張哲郢、江婉儀／新北報導
新北市確診者排無病床已經是常態，甚至有讀者爆料如今重症患者等不到床更是只能在家等死。（記者張哲郢／攝影）
新北市確診者排無病床已經是常態，甚至有讀者爆料如今重症患者等不到床更是只能在家等死。（記者張哲郢／攝影）

新北醫療量能面臨極大考驗，有讀者爆料指出，自己的父親是重症患者，前天宣布確診，症狀嚴重到要住負壓隔離加護病房(ICU），卻遲遲等不到病床，對患有高血壓的重症父親相當折磨，顯示醫療體系接近崩潰邊緣。

該讀者表示，25日父親出現發燒、乾咳、失禁等症狀，上午緊急入住新北市某醫院，下午宣告確診，且是重症，但因沒有負壓隔離ICU無法申請住院，只能等轉院通知。

但結果卻是昨日空等一天，詢問北中南醫院是否還有多的負壓隔離ICU，得到都是制式回應，「須中央統一調度」，但顯然調度速度比不上重症患者。

由於父親患有高血壓，如今又確診，禁不起一拖再拖，該讀者坦言，對父親而言已是一腳踏入鬼門關，而有多少重症病患也是如此，光同家醫院排在父親前就還有2位重症患者，認為這是近期死亡率提升的原因，「醫生不是不救，而是沒床可以救，病患等著等著就死了」。

新北負壓隔離ICU只剩1床，市府也緊急指派轄內醫學中心，要把一般ICU清空作為負壓隔離使用，市長侯友宜指出，已經有增加43床ICU，但過程要把病人清空，其實非常痛苦，需要花一點時間包括後續負壓隔離配備施作。

一名林姓呼吸治療師透露，通常在病床轉換上光一床就會花好幾個小時，會分別用紫外線、擦拭消毒至少各兩次，紫外線一次就是一小時，就現況看來，這段時間可能就多出不少重症患者。

另外，新北專責病房24日要清出1043床目標仍未達成，侯友宜回應，這是最痛苦的決定，要對這些清空的病人說聲，大家共體時艱，後面工程要趕快施作，好收治更多需要的患者。

高血壓 侯友宜

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