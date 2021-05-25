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台增281例+校正261例 本土確診破4000

台增281例+校正261例 本土確診破4000

記者楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘、謝承恩／台北25日電
台灣中央流行疫情指揮中心5月25日14時記者會出席名單，第一排由左到右 疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中 、副指揮官陳宗彥、教育部長潘文忠。第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
台灣中央流行疫情指揮中心5月25日14時記者會出席名單，第一排由左到右 疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中 、副指揮官陳宗彥、教育部長潘文忠。第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情升溫，自5月15日雙北升為警戒三級以來，確診者已破四千例。國內今天新增281例本土個案，加上校正回歸本土個案261例，總計542例；另確診個案中又新增6例死亡。

指揮中心揮官陳中時表示，今日新增之281例本土病例，為144例男性，137例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月7日至5月24日；個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以台北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，台中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例。相關疫情調查持續進行中。

本日又新增6例死亡個案，案1341為70多歲男性，有高血壓糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

另外，今天新增兩例境外移入病例（案5085、5470）皆自菲律賓來臺工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案5085為40多歲男性，5月2日入境後至防疫旅館隔離，在臺期間並無症狀，17日期滿前採檢結果為陰性， 24日完成自主健康管理後公司安排自費採檢，於今日確診(Ct值32)。案5470為20多歲男性，5月11日入境，在台期間並無症狀，24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計388,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含340,438例排除)，其中5,456例確診，分別為1,118例境外移入，4,285例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中35例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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