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赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

美學者：中國大陸藉疫苗偷渡政治 台灣拒絕合理

中央社／紐約24日專電
圖為中國賣給菲律賓的中國科興新冠疫苗。（新華社）
圖為中國賣給菲律賓的中國科興新冠疫苗。（新華社）

中國政府在台灣疫情升溫時聲稱願提供疫苗美國學者戴傑表示背後有政治動機，台灣拒絕合理。由於美國疫苗即將運抵台灣、本土疫苗也有望推出，台灣公衛不會受太大影響。

中國國務院台灣事務辦公室24日表示，北京「十分憂慮」台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，願迅速安排台灣民眾儘快使用其疫苗，也願考慮派專家赴台提供防疫諮詢。大陸委員會回應，陸方從未提供其疫苗資訊，只是明顯的統戰分化操作。

美國賓夕法尼亞大學（UPenn）法學及政治學教授戴傑（Jacques deLisle）接受中央社專訪時說，兩岸處理公共衛生、飛航安全、氣候變遷等實質議題時，總有人忍不住偷渡政治議題，這次再添例證。

戴傑說：「北京每次都這樣，『我們來談公衛，因為美國提供疫苗速度不夠快，台灣開發的疫苗很有潛力但尚未準備好，我們給台灣一些國藥集團疫苗來幫助同胞』。單看表面似有幫助，但實際用意是對待台灣比照中國其他省分，讓台灣『從中央得到幫助』。」

他表示，台灣拒絕中方協助不令人意外，兩岸互動多年對彼此都提高警覺，特別是北京常用合作機會推進有關主權、地位的立場，台灣參與世界衛生組織（WHO）就是例證之一。

2009年至2016年兩岸關係和緩時，台灣曾以「中華台北」名義、觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。總統蔡英文2016年5月上任後，台灣已連5年未獲邀，包括24日展開的第74屆世衛大會。

陸委會批評北京持續無理打壓台灣參與世衛大會，以「中央」對「地方」的方式矮化台灣，稱「已對台灣參與全球衛生事務作妥善安排」，是完全昧於事實。

台灣近期面臨2019冠狀病毒疾病大流行以來最嚴重疫情，在疫苗有限、民眾先前接種意願偏低的情況下，台灣疫苗接種率僅1%左右，向外取得疫苗的情況深受關注。

戴傑說，台灣拒絕中國援助不會顯著影響公共衛生，因為台灣公衛體系令人驚豔，就算近期疫情升溫，仍不到美國疫情最嚴重時的程度，加上美台在疫苗方面有合作、台灣本土疫苗也有望推出，少了中國疫苗不致付出公衛代價。

台灣 疫苗 美國

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