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台大院長斥住院醫師請假無情 工會籲：以溝通代替分裂

記者邱宜君／台北報導
台大醫院。(本報系資料照)
台大醫院。(本報系資料照)

台大醫院院長吳明賢今天再度發出公開信，對象是住院醫師，信中語氣嚴厲指出，「少數科別住院醫師，把自己當成局外人，甚至藉機放長假，這些行為不僅無情，而且傲慢，讓師長們痛心」。不過，台大醫院工會表示，建議醫院人事單位讓員工了解自己的權益仍會被確保，透過溝通和協商可達成共識，目前問題有解決，內科部允許請假。

吳明賢信中強調想要在醫學生涯走的遠，必須培養團隊及體系意識，「年輕時少點功利主義、多點系統思維，你們的人生系統才可能發展的更好，醫學生涯走的更久更遠。」醫師比一般人更有專業與技能，更應該要出行動和態度，好好保護家和家人、社會大眾免於病毒威脅。

吳明賢接受媒體聯訪時表示，寫信的目的是希望提醒年輕醫師，健保給付下，醫療生態都被改變，內科辛苦訓練又漫長，又要站在第一線，是重要的訓練。這次全院普篩，許多高風險接觸者檢驗是陰性，還是遵照高標準，讓他們隔離14天，但這樣可能醫療會癱瘓，所以需要各科一起來幫忙。

台北市醫師職業工會發言人兼台大醫院企業工會顧問陳亮甫表示，目前醫院上班需要分艙分流，排班難度高，所以最近台大醫院內科部曾經要求住院醫師近期不要排年休，引起了一些反彈。站在工會的立場，會建議醫院人事單位，應給予支持排班醫師更多支持，提出希望大家配合之餘，也要說明勞工權益的保障有哪些，如此便能透過溝通和協商，便能取得支持，創造雙贏。

陳亮甫表示，比如說，根據勞動相關法規規定，如果有需要禁休，醫院可依法在24小時內通報勞工局，請勞工局核准，事後可以給予補休、加倍發給薪資。如果醫院人事單位能夠針對這些相關配套給予說明，勞工會更加放心，就有很大的機會可以透過協商達成共識，心甘情願地配合排班上班，不需要在防疫作戰的此刻，讓醫院出現分裂的氣氛。

勞工 健保 防疫

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