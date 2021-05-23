留言蔡英文Twitter指單日確診衝破2千 警：境外假訊息

台刑事局表示網路出現不實謠言，民眾切勿轉傳。記者廖炳棋/翻攝

台灣 刑事局指出，23日下午網路社群Dcard出現一則匿名貼文，內容說：「別打疫苗 ，現在的疫苗都是實驗性疫苗，不管哪個國家的都沒用，而且有害，會讓你更容易得病」、「疫苗將導致台灣疫情 大流行的破口」，由於言論與疫情指揮中心防疫宣導政策不符，嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，造成社會混亂及恐慌。

同樣在23日早上9時許，總統蔡英文的官方Twitter也出現1則不實訊息，內容指出根據內部人士消息，今天感染人數將再次突破2000例，檢測量不到一萬例，陽性率20%。全台灣檢測劑短缺，每天只能檢測一萬例左右。總統府內1人因疫苗問題住院。

刑事局說，總統Twitter言論極端且悖離台灣實際疫情，嚴重誤導民眾，警方調查後發現留言IP位址疑似來自境外，用字遣詞多為中方用語且都是簡體，研判是有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽、不實且誇張言論，企圖打擊台灣防疫士氣。

刑事局表示已經積極偵辦這些假訊息，並呼籲民眾對於疫情相關的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布訊息為準，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，不要任意散播、轉傳，以免觸法，否則將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

刑事局提醒，民眾發現疑似假訊息可先透過「疾管家澄清專區」 、「台灣事實查核中心」、「line 訊息查證」等網站查詢，未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞，影響台灣抗疫工作。