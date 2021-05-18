台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣 新冠肺炎本土病例暴增，對疫苗 需求大增，黨政高層指出，除3月初及4月初到貨的AZ疫苗，第3批疫苗將於6月初到貨，為今年2月簽約的部分莫德納疫苗，不會一次來很多，會分批運送到貨。COVAX也預期台灣最慢6月底前能獲得所分配到的AZ疫苗。

美國 總統拜登17日在白宮表示，美國在接下來6周內追加2千萬劑美國已核准使用的輝瑞、莫德納和嬌生疫苗與外國分享。加上先前宣布6月底前將釋出6千萬劑AZ疫苗供他國使用，美國現已承諾在6月底前與全球分享8千萬劑新冠疫苗。

白宮尚未宣布疫苗分享細節與哪些國家受惠，但台灣疫情突然嚴峻，中華民國駐美代表蕭美琴表示，已向美方表達爭取這波釋出的疫苗。

知情人士指出，目前各國都在搶疫苗，國際疫苗屬於「賣方市場」。台灣2月簽約購買505萬劑莫德納疫苗，當時就協議6月起到貨，因此衛福部長陳時中日前對外稱一般民眾「6月比較有機會開始接種疫苗」，說的也是這一批疫苗陸續交貨後的情況。

另外，中央社報導，與世衛組織一同推動全球疫苗取得機制（COVAX）的全球疫苗與預防注射聯盟表示，會有更多AZ疫苗送至台灣。該聯盟在聲明中說，COVAX預期台灣最慢6月底前應能獲得所分配到的AZ疫苗。

知情人士也指出，台灣採購目標原本是到6月底之後交貨超過1千萬劑，但目前多個亞洲國家都爆發疫情，全世界供貨都很緊繃，只能期盼國外疫苗廠如期履約，但未來兩年國際疫苗恐仍維持「賣方市場」，台灣須有心理準備。

蔡英文總統18日視察中央疫情指揮中心時指出，政府向國際購買的疫苗將陸續到位，去年防疫經驗，也讓政府了解重要的防疫戰備物資要有自己生產能力，才能在疫情關鍵時刻，自助助人。聯亞跟高端兩家疫苗廠都預計7月底可供應第一波台灣國產疫苗。

陳時中說，疫苗能夠打得愈多愈好，接種率不到4成沒有效果，需6成至6成5的人施打才能形成社區防禦。

拜登說，「我們深知在全球疫情受控前，美國人不會安全無虞」，他指派白宮新冠疫情協調官齊安茲負責這項全球疫苗分享計畫。

拜登表示，6月底前，美國疫苗總產量的13%將出口，美國將成為世界疫苗庫，屆時美國分享的8千萬劑疫苗，將超越俄羅斯和中國目前援外的共1,500萬劑。