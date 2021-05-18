高雄確診護理師丈夫受訪害記者 衛生局將開罰

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院1名行政人員確診，高雄市執行清零計畫並執行第1圈94人採檢，市長陳其邁18日上午公布，已有1名護理師採檢結果為陽性，目前擴大第2、3圈人員採檢及疫調。圖為市府衛生局派員到醫院周遭加強清消。(中央社)

高市鳳山仁惠醫院行政人員昨晚確診，同院護理師今天清晨也確診，但護理師丈夫上午還接受媒體採訪。衛生局指出，男子在知道妻子確診前提下受訪已觸法，最高可罰百萬元(新台幣，下同)。

新冠疫情本土案例增加，鳳山區仁惠婦幼醫院這名行政人員昨晚確診，市府漏夜執行清零計畫，針對醫院採檢303名人員，首圈檢出一名護理師呈陽性並安置到負壓病房。高雄市長陳其邁中午召開防疫 會議，會後說明市府加嚴防疫措施以及相關疫調情形。

衛生局簡任技正潘炤穎公布昨晚確診的60多歲行政人員足跡。他說，確診者5月8日騎車到鳳山火車站搭乘台鐵莒光號到新左營站，再轉搭高鐵前往板橋，約在中午1時20分和友人碰面前往萬華區茶店，並在密閉空間與小姐接觸。當晚10時多搭乘捷運到台北車站，搭乘高鐵南下至新左營站，最後再搭自強號返家。

潘炤穎說，確診者10日出現喉嚨痛等症狀，13日到診所就醫返家，但未主動提供相關旅遊史，導致5名醫護人員、17名同時段看診民眾遭列入居家隔離。15、16日在家未外出，直到17日下午再度急診就醫，才坦承曾到台北萬華旅遊，進而通報採檢確診陽性。

針對行政人員未確實坦承曾至台北市萬華旅遊，以及新確診的護理師丈夫事後還接受媒體採訪，兩案是否開罰，潘炤穎回應，由於行政人員疫調還有部分時間點未釐清，一旦確認有相關事實，「該辦到哪就辦到哪」，將依傳染病防治法規定，處6萬到30萬元罰鍰。

潘炤穎指出，護理師的丈夫已被匡列為居家隔離對象，他在知道妻子確診情況下還接受採訪已違反規定，更可能觸犯傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困 振興特別條例規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。

另外，採訪這名護理師丈夫的記者們已成為「接觸者的接觸者」，之後也將列為自主健康管理對象。若這名護理師丈夫確診，記者更可能列為居家隔離對象。對此，陳其邁也說，該開罰就開罰，目前首要之急是先等這名護理師丈夫篩檢結果出爐。

陳其邁重申，防疫是一體的，要拜託市民朋友配合防疫措施，只要發現民眾出入公共場所沒戴口罩就是直接開罰。台灣 是一日生活圈，社區傳播風險不限南北，希望大家配合。