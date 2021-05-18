高雄確診護理師丈夫受訪害記者 衛生局將開罰
高市鳳山仁惠醫院行政人員昨晚確診，同院護理師今天清晨也確診，但護理師丈夫上午還接受媒體採訪。衛生局指出，男子在知道妻子確診前提下受訪已觸法，最高可罰百萬元(新台幣，下同)。
新冠疫情本土案例增加，鳳山區仁惠婦幼醫院這名行政人員昨晚確診，市府漏夜執行清零計畫，針對醫院採檢303名人員，首圈檢出一名護理師呈陽性並安置到負壓病房。高雄市長陳其邁中午召開防疫會議，會後說明市府加嚴防疫措施以及相關疫調情形。
衛生局簡任技正潘炤穎公布昨晚確診的60多歲行政人員足跡。他說，確診者5月8日騎車到鳳山火車站搭乘台鐵莒光號到新左營站，再轉搭高鐵前往板橋，約在中午1時20分和友人碰面前往萬華區茶店，並在密閉空間與小姐接觸。當晚10時多搭乘捷運到台北車站，搭乘高鐵南下至新左營站，最後再搭自強號返家。
潘炤穎說，確診者10日出現喉嚨痛等症狀，13日到診所就醫返家，但未主動提供相關旅遊史，導致5名醫護人員、17名同時段看診民眾遭列入居家隔離。15、16日在家未外出，直到17日下午再度急診就醫，才坦承曾到台北萬華旅遊，進而通報採檢確診陽性。
針對行政人員未確實坦承曾至台北市萬華旅遊，以及新確診的護理師丈夫事後還接受媒體採訪，兩案是否開罰，潘炤穎回應，由於行政人員疫調還有部分時間點未釐清，一旦確認有相關事實，「該辦到哪就辦到哪」，將依傳染病防治法規定，處6萬到30萬元罰鍰。
潘炤穎指出，護理師的丈夫已被匡列為居家隔離對象，他在知道妻子確診情況下還接受採訪已違反規定，更可能觸犯傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。
另外，採訪這名護理師丈夫的記者們已成為「接觸者的接觸者」，之後也將列為自主健康管理對象。若這名護理師丈夫確診，記者更可能列為居家隔離對象。對此，陳其邁也說，該開罰就開罰，目前首要之急是先等這名護理師丈夫篩檢結果出爐。
陳其邁重申，防疫是一體的，要拜託市民朋友配合防疫措施，只要發現民眾出入公共場所沒戴口罩就是直接開罰。台灣是一日生活圈，社區傳播風險不限南北，希望大家配合。
上一則
台灣篩檢陽性率2.1% 但萬華熱區陽性率下降
下一則
FB留言