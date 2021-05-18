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台通緝犯確診搞失蹤 警花2天追人 全副武裝逮捕急送醫

記者柯毓庭／新北報導
救護車示意圖，與本案無關。圖／本報系資料照
救護車示意圖，與本案無關。圖／本報系資料照

高齡81歲的案1315在本月13日自費前往台灣新北市一間醫院篩檢，15日醫護人員發現他確診，致電通知，案1315卻關機失聯，直到兩天後警方尋獲，才知他因通緝在身搞失蹤，目前已送醫。

據了解，案1315與兩名室友住在新北市新莊地區，是發布13年的通緝犯。他因懷疑自己染疫，本月13日前往新北市一間醫院自費篩檢，15日結果出爐確診，醫護人員通知他已染疫，他卻因通緝身分不敢就醫，關機後失聯。

新北市府動員追緝，警方在15日全副武裝將他逮捕，原地等候衛生局派遣救護人員將他送醫。

事後有員警表示「當時很怕」，雖然全副武裝，但是在原地等候許久衛生局才姍姍來遲，「很怕會因此延長接觸時間，增加被傳染的風險」。

衛生局對此回應，雙北市確診個案暴增，造成醫療量能莫大壓力與負荷，確診民眾等候時間拉長，現在疫情非常嚴峻，以連日來破近百例個案，的確沒辦法讓每個確診個案都迅速安排到病床，必須醫院端盤點確定清出床位也準備好，才能派救護車去接個案。

新北市衛生局指出，已協調各家責任醫院加速清整病房，目前各醫院都已在降載中，暫停非緊急住院手術，但仍需要時間擴充醫療量能。目前已經清整出498張床　陸續仍有病床清出中，衛生局會儘速安排，讓患者獲得良好治療。

通緝 篩檢 台灣

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