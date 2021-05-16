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圖輯／雙北三級後首上班日 車站空蕩蕩.通勤族驟減

記者胡瑞玲／台北報導
雙北進入三級警戒，台北車站幾乎空無一人。（記者胡瑞玲／攝影）
雙北進入三級警戒，台北車站幾乎空無一人。（記者胡瑞玲／攝影）

今天是雙北地區提升為第三級警戒的第一天上班日，比起平日上班尖峰時刻湧入大批上班族人潮的台北捷運台鐵，今日人數明顯減少，而五鐵共構的台北車站今早8時至9時30分止，不管是台鐵、高鐵還是捷運，搭車通勤的人數也明顯減少，儘管部分時段的捷運車廂仍稍加擁擠，但乘客都戴緊口罩、盡量保持社交距離。

一名從要前往國父紀念館站的鄭姓女子表示，本土案例一下子暴衝這麼多，假日都盡量待在家，但上班日還是得搭車通勤，只能戴好口罩保護好自己，對於疫情雖感到緊張，但相信做好防疫措施應該就沒問題。

另名抱著電腦螢幕的陳姓女子說，升級到三級警戒後，公司就要求在家上班（Work From Home），但工作需求仍需把電腦螢幕從公司搬回家裡，等到結束WFH後再把螢幕搬回公司，「雖然不喜歡Work From Home，但不做好防疫工作的話，可能就變成Work From Hospital」。

雙北進入三級警戒，台北車站幾乎空無一人。（記者胡瑞玲／攝影）
雙北進入三級警戒，台北車站幾乎空無一人。（記者胡瑞玲／攝影）

雙北三級警戒首個上班日，上班尖峰時刻台北車站人數明顯減少許多，看過去空蕩蕩。（記...
雙北三級警戒首個上班日，上班尖峰時刻台北車站人數明顯減少許多，看過去空蕩蕩。（記者胡瑞玲／攝影）

雙北進入三級警戒後，乘客運載量驟減。（記者胡瑞玲／攝影）
雙北進入三級警戒後，乘客運載量驟減。（記者胡瑞玲／攝影）

北捷指出，過去每日載客量平均約200萬人次，雙北地區宣布進入第三級警戒後，民眾傾向待在家或自行開車，統計過去2周星期日的運載量，5月9日運量約達132萬人次、5月16日遽減至僅約32萬人次。

北捷強調，運量為客觀數據需長期觀察，呼籲民眾在這段期間，上班通勤可搭乘早上7時30分前或8時30分以後的班次，搭乘捷運時需全程戴口罩並盡量分散時段搭乘。

雙北進入三級警戒後，乘客運載量驟減。（記者胡瑞玲／攝影）
雙北進入三級警戒後，乘客運載量驟減。（記者胡瑞玲／攝影）

雙北進入三級警戒首個上班日，捷運台北車站車廂雖有不少人，但比起過去尖峰時段減少不...
雙北進入三級警戒首個上班日，捷運台北車站車廂雖有不少人，但比起過去尖峰時段減少不少。（記者胡瑞玲／攝影）

前往台北車站搭乘台鐵的民眾驟減。（記者胡瑞玲／攝影）
前往台北車站搭乘台鐵的民眾驟減。（記者胡瑞玲／攝影）

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