圖輯／雙北三級後首上班日 車站空蕩蕩.通勤族驟減

雙北進入三級警戒,台北車站幾乎空無一人。(記者胡瑞玲/攝影)

今天是雙北地區提升為第三級警戒的第一天上班日,比起平日上班尖峰時刻湧入大批上班族人潮的台北捷運 及台鐵 ,今日人數明顯減少,而五鐵共構的台北車站今早8時至9時30分止,不管是台鐵、高鐵還是捷運,搭車通勤的人數也明顯減少,儘管部分時段的捷運車廂仍稍加擁擠,但乘客都戴緊口罩 、盡量保持社交距離。

一名從要前往國父紀念館站的鄭姓女子表示,本土案例一下子暴衝這麼多,假日都盡量待在家,但上班日還是得搭車通勤,只能戴好口罩保護好自己,對於疫情雖感到緊張,但相信做好防疫措施應該就沒問題。

另名抱著電腦螢幕的陳姓女子說,升級到三級警戒後,公司就要求在家上班(Work From Home),但工作需求仍需把電腦螢幕從公司搬回家裡,等到結束WFH後再把螢幕搬回公司,「雖然不喜歡Work From Home,但不做好防疫工作的話,可能就變成Work From Hospital」。

雙北三級警戒首個上班日,上班尖峰時刻台北車站人數明顯減少許多,看過去空蕩蕩。(記者胡瑞玲/攝影)

雙北進入三級警戒後,乘客運載量驟減。(記者胡瑞玲/攝影)

北捷指出,過去每日載客量平均約200萬人次,雙北地區宣布進入第三級警戒後,民眾傾向待在家或自行開車,統計過去2周星期日的運載量,5月9日運量約達132萬人次、5月16日遽減至僅約32萬人次。

北捷強調,運量為客觀數據需長期觀察,呼籲民眾在這段期間,上班通勤可搭乘早上7時30分前或8時30分以後的班次,搭乘捷運時需全程戴口罩並盡量分散時段搭乘。

雙北進入三級警戒後,乘客運載量驟減。(記者胡瑞玲/攝影)

雙北進入三級警戒首個上班日,捷運台北車站車廂雖有不少人,但比起過去尖峰時段減少不少。(記者胡瑞玲/攝影)