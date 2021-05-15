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圖輯／疫情急升溫 北台灣景點、商圈宛如空城

台灣新聞組／台北16日電
疫情不斷擴大，信義百貨商圈猶如空城。（記者張宏業／攝影）
疫情不斷擴大，信義百貨商圈猶如空城。（記者張宏業／攝影）

台灣指揮中心15日上午宣布15日起至28日提升雙北地區疫情警戒至第三級，民眾擔心上街染疫風險提高，15日晚間外出銳減，北部各地風景區、夜市人潮大減，平常周末熱鬧繁華的台北信義百貨圈晚間也猶如空城，路上只有零星民眾來外帶餐點，商家生意冷清，空蕩蕩的街頭，比除夕人潮還少。

疫情不斷擴大，信義區夜店四周如空城。（記者張宏業／攝影）
疫情不斷擴大，信義區夜店四周如空城。（記者張宏業／攝影）

萬華茶藝館群聚案成為國內防疫最大破口，台灣疫情一夕失控，暴增180例本土個案；原本熱鬧的信義商圈周末卻人潮稀疏，百貨商場實施實名制並量測體溫才能進入。

疫情不斷擴大，信義商圈露天餐廳幾乎是空位。（記者張宏業／攝影）
疫情不斷擴大，信義商圈露天餐廳幾乎是空位。（記者張宏業／攝影）

百貨商場內平日要排隊才能吃到的美食餐廳，今日生意卻相當清淡，多數民眾都是外帶回家吃，也有情侶檔在室內用餐，但店家都採梅花座，降低群聚風險。

疫情不斷擴大，信義商圈小攤幾乎沒顧客上門。（記者張宏業／攝影）
疫情不斷擴大，信義商圈小攤幾乎沒顧客上門。（記者張宏業／攝影）

信義商圈周遭的露天餐廳，人潮更是稀疏，放眼望去幾乎都是空位，路邊的小攤也沒什麼生意，連排班計程車也沒幾輛，有民眾說，15日的信義區逛起來「感覺很像過年，好像台北人都回南部了。」

各地風景區、夜市人潮大減，新北市瑞芳區的九份風景區冷冷清清，看不到遊客、遊覽車，有如空城，很多店家拉下鐵門，有開的店家也都空蕩蕩。一名店老闆說，「史上罕見最沒有客人的假日」。

九分如空城，商家：史上罕見最沒有客人的假日。（記者游明煌／翻攝）
九分如空城，商家：史上罕見最沒有客人的假日。（記者游明煌／翻攝）

此外，15日下午的九份老街也沒有看到遊客，有的店家看到沒有遊客提早打烊，整條老街十分冷清。以前最熱鬧的基山街，看不到人，只有看到幾隻貓跑來跑去，十分悠閒地逛著。

「180例，大家嚇都嚇死了，以前就已經很慘了，今天更慘」一名店家老闆說，大家都不知以後如何撐下去，以前的遊覽車都看不到，停車場都沒車，這波疫情將使九份更浸慘，很多店都關了，未來恐怕更難捱。

在疫情重災區的萬華艋舺夜市，攤商紛紛拉下鐵門休息，整條街猶如死城。（記者許正宏／...
在疫情重災區的萬華艋舺夜市，攤商紛紛拉下鐵門休息，整條街猶如死城。（記者許正宏／攝影）

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