疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小

台灣新增180例本土案例，行政院今日宣布雙北進入三級警戒。確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台灣 新增180例本土案例，行政院今日宣布雙北進入三級警戒。是否將衝擊股匯市，行政院長蘇貞昌表示，防疫 做得好，對經濟反而衝擊小；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，目前階段其實是在最小的損害，做社區防疫。

行政院今早舉行臨時記者會，宣布雙北防疫升至第三級。記者會由行政院長蘇貞昌親自主持，成員包括政委兼發言人羅秉成、指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花。

被問到防疫升級對股匯市的衝擊，蘇貞昌說，我國經濟基本面是很好的，正因為防疫做得好。現在這些措施都是從防疫角度來做，也是希望維持正常、如常地運作。防疫做得好，對經濟反而衝擊小。他說，股匯市的情況當然也有國際衝擊，目前台灣在相關防疫措施上，希望減少經濟衝擊，但過去這段期間看來，雖然受國際影響，但是台灣整體基本面是好的，股民對於相關購買等，還是有信心。

陳時中補充，這次升到第三級，範圍非常大，必須視疫情可控範圍做滾動式調整。目前是啟動階段，這幾天要密切監視疫情發展情形，做滾動式調整，目前階段其實是在最小的損害，做社區防疫。