我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院委員會無異議通過 禁政府設備下載TikTok

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

台北1醫院關急診 2男女確診 其一為萬華茶藝店老闆娘

記者邱宜君、胡瑞玲／台北報導
台灣中央流行疫情指揮中心今(13)日接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。(取自疫情指揮中心)
台灣中央流行疫情指揮中心今(13)日接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。(取自疫情指揮中心)

台灣中央流行疫情指揮中心今(13)日接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。

指揮中心表示，經初步調查2案均為60多歲之男性及女性，係於5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5/10）日入住該院不同病房。住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

萬華區某醫院急診日前收了女性確診者入院，但當時症狀不明顯，也沒有篩檢，住院3天後才出現發燒、喘氣等症狀，目前該院緊急關閉急診。

經側面了解，該院急診上周日收治一名泌尿道感染女子住院，當時有發燒症狀，住院前有進行胸部X檢查，並沒發現疑似新冠肺炎病況，但3天後該女子仍持續發燒，且明顯喘氣，經採檢後確認染疫，該女也坦承自己為萬華某茶藝店老闆娘。

指揮中心說明，已隨即於今日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1. 確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。

2. 立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

3. 該院急（門）診營運降載，並全面清消。

4. 暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

疫情 台灣 新冠肺炎

上一則

「不會很痛」陳水扁打AZ疫苗：這是小case

延伸閱讀

台13日新增13本土病例 多與出入萬華地區相關

台13日新增13本土病例 多與出入萬華地區相關
1天+16例 社區感染大爆發 陳時中：不明感染源找到關聯

1天+16例 社區感染大爆發 陳時中：不明感染源找到關聯
「控制住了」 單日600染疫死 美10個月來最低

「控制住了」 單日600染疫死 美10個月來最低
台新增25例確診 13例是本土病例

台新增25例確診 13例是本土病例

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體
「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低