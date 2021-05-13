台北1醫院關急診 2男女確診 其一為萬華茶藝店老闆娘

台灣中央流行疫情指揮中心今(13)日接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。(取自疫情指揮中心)

台灣 中央流行疫情 指揮中心今(13)日接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治。

指揮中心表示，經初步調查2案均為60多歲之男性及女性，係於5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5/10）日入住該院不同病房。住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

萬華區某醫院急診日前收了女性確診者入院，但當時症狀不明顯，也沒有篩檢，住院3天後才出現發燒、喘氣等症狀，目前該院緊急關閉急診。

經側面了解，該院急診上周日收治一名泌尿道感染女子住院，當時有發燒症狀，住院前有進行胸部X檢查，並沒發現疑似新冠肺炎 病況，但3天後該女子仍持續發燒，且明顯喘氣，經採檢後確認染疫，該女也坦承自己為萬華某茶藝店老闆娘。

指揮中心說明，已隨即於今日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1. 確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。

2. 立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

3. 該院急（門）診營運降載，並全面清消。

4. 暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。