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疫情升溫 蔡英文籲莫恐慌 13日開國安高層會議

記者丘采薇、陳熙文／台北報導
台灣疫情升溫，蔡英文總統12日呼籲大家不要恐慌。（記者曾吉松／攝影）
台灣疫情升溫，蔡英文總統12日呼籲大家不要恐慌。（記者曾吉松／攝影）

台灣疫情升溫，蔡英文總統12日呼籲大家不要恐慌。她表示，目前防疫物資和醫療系統都充足，請大家放心，疫苗也會陸續到位，「我們會協調相關部會和地方政府，共同強化防疫措施。」

蔡總統13日下午將在總統府召開國安高層會議，聚焦近期國內外疫情局勢，就重要防疫物資整備進行全面盤整，也將就整體金融情勢研判評估。

總統府發言人張惇涵12日晚表示，這幾天蔡總統與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中保持非常密切聯繫，隨時掌握疫情狀況；以12日來說，蔡總統下午公開發表談話，蘇貞昌前往台南視察即將登場的全大運防疫措施，陳時中則在指揮中心說明疫情狀況，三人各有分工，共同目標只有一個，就是為台灣守住這波疫情。

張惇涵表示，蔡總統12日在與蘇揆例行性會議指示三個「務必」：請蘇揆協調中央各部會與各地方政府，配合中央流行疫情指揮中心專業指引，務必以最嚴謹態度因應這波疫情挑戰；務必確保防疫物資和醫療系統持續充足；行政團隊對於疫情相關的錯假訊息，務必以最快速度澄清，避免因錯假訊息恐慌。

蘇貞昌於行政院晨會中聽取陳時中報告疫情發展，明確指示四點要立即強化，包含加強圍堵、擴大匡列範圍、積極採檢、加速通報。

疫情 防疫 陳時中

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