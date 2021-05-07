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台灣駐印度染疫外交官 將搭醫療專機返台 抵達直送醫院

記者徐偉真／台北8日電
外交部安排41位台灣人搭乘日航班機，預訂於8日中午返抵台北。圖為台北松山機場。本報資料照片
外交部安排41位台灣人搭乘日航班機，預訂於8日中午返抵台北。圖為台北松山機場。本報資料照片

台灣駐印度代表處2位外交官確診新冠肺炎，一重症一輕症，外交部日前表示將協助重症者後送；外交部今天表示，後送確診人員的醫療專機已從德里機場起飛，預計今天傍晚抵達台北後直接送醫院。

外交部表示，外交部第一時間獲知駐處人員確診後已即刻全力協助，積極協調醫療專機後送治療事宜，醫療專機已經從德里機場起飛，預計今天傍晚抵達台北後直接送醫院，另外駐印度代表處也持續聯繫航空公司與旅行社安排台商僑民回國的包機，同時也協調其他航空公司返台的機位。

外交部表示，外交部持續關心各個駐外館處人員的健康情況，對於確診人員積極安排醫療機構提供視訊看診，隨時掌握情況提供必要即時的協助。外交部感謝中央疫情指揮中心、衛福部及相關單位提供的各項緊急協助，同時希望染疫人員早日康復。

外交部表示，今年4月印度第二波疫情持續升溫以來，駐印度代表處人員也一直與台商及僑民保持密切聯絡，隨時提供施打疫苗及醫療的資訊，並協調其他航空公司返台的機位。除了在5月1日及3日安排25名國人搭乘日本航空經東京返台外，昨天再度安排41人搭乘日航班機，預訂於今天中午返抵台北。

外交部表示，外交部和駐處同時也持續協調旅行社及航空公司，安排包機協助有意願返台的僑民台商，外交部感謝第一缐外交人員認真敬業的付出與辛勞，在疫情嚴峻艱困的環境下，全力提供僑胞及國人最好的服務。

印度 疫情 機場

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