中國三主戰艇入列 為台灣「危境」增添註解

最新一期英國《經濟學人》雜誌認為，當前地球最危險之處是台灣。圖╱╲取自網路

4月23日中國 在其海軍節72周年當天入列（啟用交接）三艘主戰艦艇。幾天後，英國「經濟學人」雜誌封面故事把台灣 稱為「全球最危險的地方」，兩者似無關聯，但足可為近期台海緊張局勢升高增添註解。

中國新近入列三艘最新型艦艇，一是首艘兩棲攻擊艦「海南艦」，被稱為「準航母」的075型兩棲攻擊艦排水量4萬噸，可搭載30架直升機，多輛高速兩棲突擊坦克、步戰車，兩個營的兵力，自身還有近防炮及近程飛彈發射系統，將被用來島礁作戰，對南海各島礁，甚至台灣及澎湖都構成威脅。

•兩棲攻擊艦 威脅各島礁

另外，「長征18號艇」是中國最新型號的094Ａ型戰略核潛艇，隱身靜音能力、飛彈潛射與二次核反擊更強；「大連艦」則是中國055型萬噸驅逐艦第三艘入列艦船。

中國官媒「環球時報」稱，此次入列儀式創下三個「首次」：中共總書記習近平首次同時為三艘大型主戰艦艇入列授旗；海軍首次同一天一次性入列三艘主戰艦艇；一支艦隊同天接收三艘水面、水下大型主戰裝備也是首次。

•三艦入列 向美日台秀肌肉

在當前台海與南海緊張局勢下，三艘新式主戰艦艇高調入列自被解讀向美日和台灣「秀肌肉」，其代表中國國防工業已具世界一流水準，也代表中共海軍能快速完成學習、試驗，具備操作使用能力。

除了這幾艘新式艦艇，未來數年中共海軍艦艇數量還將如「下水餃」般的入列成軍，這是美國近來再三警告，也是日本 防衛大臣岸信夫昨天所稱的「兩岸軍力失衡，傾向對中國有利，年年差距擴大」。

•數十年不提關切台灣 日本變了

日本為避免觸怒中共已數十年不提台灣，但自兩周前菅義偉首相到美國發表美日聯合聲明提出台灣問題後，包括岸信夫和日本的外交藍皮書，都表達對台灣的關切。

中國新式艦艇的高調入列可以解讀中國以軍事裝備對美日澳等國圍堵的強力回擊。在話語權部分，自2019年1月2日，習近平在「告台灣同胞書」發表40周年的講話中提到「祖國必須統一，也必然統一」後，這段話自今年4月下旬以來反覆出現在中國的外交與國防發言系統。

中國外交部發言人趙立堅4月23日回應日本提出的釣魚台和台灣問題時稱，「中國必須統一，也必然統一」，日方不要有非分之想；4月26日另一位發言人汪文斌回應澳洲提到台灣問題時，再說了一次「中國必須統一，也必然統一」；國防部發言人吳謙30日在回應日本外交藍皮書時，也用了「中國必須統一，也必然統一」。

與此同時，國台辦在4月22日、26日、30日，以及28日的國台辦例行記者會上，多次以嚴厲口吻指責民進黨當局和「台獨分子」挾洋自重、謀獨挑釁，口出狂言、不自量力，只會把台灣置於更危險的境地，並稱中國絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，會採取一切必要措施予反制，勿謂「言之不預」。

•中國文攻 展現罕見力道

短短不到十天，中國各部門展開多年罕見對台強大的文攻力道，如果再搭上4月23日成軍的兩棲攻擊艦海南艦受訪班長吳桐的名字諧音解讀，意有所指的正如美日各國以及經濟學人的警告，台灣成了當前最危險的地區。

經濟學人擔憂，美日與多國的聯手，中國被逼到牆角只能選擇強烈反擊。中國國務委員兼國防部長魏鳳和曾說，「世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」。

中國連日來已為台海畫出清楚紅線，解放軍更是把話說到底，台灣位處美中兩大強權之間，處境日益危急，尤須冷靜理智，維繫戰略模糊才是自保之道，若選邊站、捲入戰火，受害的將是全台2300萬人民。