台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

本期「經濟學人」以台灣 雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國 星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。

「經濟學人」文中表示，數十年來，中國 和美國對台灣議題一直高度模稜兩可，讓有2400萬人的台灣得以維持和平。北京喊著只有一個中國，也就是他們統治的中國。美國一方面點頭，但過去70年來又一直確保其實有兩個中國。

然而，時至今日，這種策略性模糊已經失效。美國憂心恐怕無法阻止中國武力統一台灣。美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）今年3月在眾議院聽證會上被問到，中國未來5到10年侵略或採取軍事行動的最可能潛在目標時表示，「台灣首當其衝」，甚至時間最快就在2027年。

「經濟學人」表示，戰爭當然是一場災難，不僅因為戰爭會流血，會讓中國和美國這兩個核武國家衝突升級，經濟也是其中因素。

台灣是全球半導體產業的核心，台積電是全球最有價值的晶片廠，生產84%最先進晶片。一但台積電停止生產，全球電子業也將隨之停擺，代價巨大。台積電的科技與經驗或許領先對手多達10年，無論是美國或中國都必須花費數年才能追上。

中國突擊 考驗美國決心

「經濟學人」表示，另一項更重要的原因是，台灣是中國和美國的競賽場域。儘管美國並沒有立下捍衛台灣的條約，但中國的突擊將考驗美國軍力以及外交和政治決心。如果美國第七艦隊（Seventh Fleet）沒有趕到，中國將在一夕之間成為亞洲主宰，而美國在全世界的盟友將知道美國不值得信賴，所謂「美國治世」（Pax Americana）將會瓦解。

過去數十年來，台海一直維持現狀，但其實暗濤洶湧。過去5年來，中國製造90艘大型船艦與潛艦，是美國在西太平洋部署的4到5倍。中國每年生產超過百架戰鬥機，發展太空武器以及精密導彈，射程涵蓋台灣，以及美國在日本、南韓與關島的基地。

部分美國分析師認為，軍事上的優勢遲早會誘使中國攻擊台灣，「不是因為萬不得已，而是因為他可以」。中國說服自己，讓台灣危機升溫正是美國所要的，美國甚至想要戰爭開打，藉此遏止中國勢力擴張。

不過，儘管中國確實越來越獨裁和走向民族主義，但上述分析太過悲觀，中國國家主席習近平也還沒要人民開始準備戰爭造成的大量傷亡與經濟損失。在中國共產黨建黨100周年，中共強調的是繁榮富強、穩定，以及在區域及全球扮演更重要角色，而開戰將會妨害這一切。

不論美國海軍怎麼說，不論有多少不確定性，習近平為何要冒這個風險，他大可以等到情勢緩和。

不過，誰也不知道習近平真正意圖，也不知道他和繼任者未來的行動。中國可能會耐心耗盡，習近平的胃口可能變大，尤其是如果他想要統一台灣替自己錦上添花。

「經濟學人」表示，假若美國和台灣想讓中國認為開打的代價太大，就必須深謀遠慮。重新建構台海平衡需要多年，台灣必須減少投資大型、昂貴，但在中國導彈下十分脆弱的武器，投資更多在能夠阻擋入侵的戰略與技術。

美國需要能夠阻擋中國水陸攻擊的武器，也需要同盟，包括日本和南韓做好準備。美國也要讓中國知道，美國的戰略計畫有其可信度。這當中微妙的平衡需要拿捏。美國要讓中國打消疑慮，表示不會支持台灣正式獨立，但也要讓中國氣餒，不試圖以武力改變台灣現狀。