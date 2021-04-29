捷克參議院高票通過 力挺台灣參與WHA

捷克參議院 28日舉行全院會議，以58比0高票表決通過支持台灣 參加世界衛生大會（WHA）所有會議、機制和活動。中國 駐捷克使館對此表示強烈不滿和堅決反對。

決議文肯定「台捷防疫合作聯合聲明」的防疫成果，並促請捷克政府在國際明確發聲支持台灣參與世界衛生組織。曾經率團訪台的捷克參議院議長維特齊（Milo š Vystrčil）在推特分享表決通過的好消息。

捷克參議院外交、國防暨安全委員會及衛生暨社會政策委員會去年5月分別通過決議案，建議世界衛生組織（WHO）秘書長邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），並籲請捷克政府支持台灣參與WHO，今年支持力度升級至院會。

中國駐捷克使館隨後發表聲明，表示這項決議案干涉中國內政，嚴重違背捷克「一個中國」的政治承諾，稱台灣參與國際組織必須按照「一個中國」原則處理，聯合國多次重申按照聯合國大會第2758號決議處理台灣問題，是為作為聯合國專門機構，遵守聯大決議，世界衛生大會連續多年拒絕少數國家提交的涉台提案，這些都是「鐵的事實」，不容質疑。

第74屆世衛大會（WHA）將在5月24日至6月1日登場，由於疫情仍險峻，今年會議將持續採視訊方式進行。