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雙面蔣經國 冷酷又親民

記者陳宛茜／台北—美國越洋專訪
蔣經國日記流露庶民總統作風。圖／本報系資料照片
蔣經國日記流露庶民總統作風。圖／本報系資料照片

蔣經國台灣時代」作者林孝庭表示，日記中呈現的蔣經國，「一直處於父親的巨大政治光環的陰影之下」，希望以工作成就贏得父親和他人的肯定；滯留蘇聯12年的經歷則打造小蔣「既尖銳冷酷又感性親民的兩極化特質」。他也是一位傾向於在意識形態與務實作風之間，設法取得平衡的政治人物。此一雙面特質和政治性格，讓蔣經國在相當長一段時間裡，被海內外觀察家視為「謎樣人物」，令人難測。

林孝庭從日記分析，蔣經國的性格在同一時間點「往往呈現出陰沉與開朗兩種截然不同特質」。

1979年初，當他正為台美斷交耗費心神，自記對於黨內派系利用國難爭權奪利，深惡痛絕：「小政客利用老政客，主張召開國是會議或反共救國會議…國家多難，正是政客混水摸魚之時，主政者要小心上當。」但只要念頭一轉想到老百姓，他立即流露出鐵漢柔情，記下：「自從中美關係發生變化之後，就沒有離開過台北，好久沒有見到我愛好的平民了，我非常想念他們，不和民眾在一起，就會失去樂處。」

這種雙面特質，與蔣經國早年蘇聯經歷有關。林孝庭說，小蔣總統滯留俄國幾度面臨生死交關，養成謀定後動、堅毅、冷酷、強烈的敵我意識，及喜怒不形於色的深沉性格，也讓他對民間疾苦有更深一層體悟。曾在日記自述：「在俄期間，我曾經在極端的苦痛中過活，亦接觸了無數可憐的貧窮人們，所以在實際的生活中，養成了同情社會上窮苦人群的習性。」

1953年10月31日，來台未久的蔣經國在日記中感嘆：「孔宋的黑影，始終緊跟著我，不知何日方可擺脫也。」蔣經國對於孔宋家族的不滿，源於1948年他在上海實施經濟管制，宋靄齡長子孔令侃非法囤積大量物資。蔣經國有意嚴辦，後母宋美齡伸手干涉，讓他辛苦建立的「打老虎」聲威付之一炬。

林孝庭指出，即便因為上海打老虎時期與孔宋姻親曾發生嚴重過節，他卻鮮少在日記中直接批評宋美齡本人。出於對父親的尊重與敬愛，他對宋美齡仍是待之以禮，並且維持著家人般的互動關係。

蔣經國 台灣 國是會議

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