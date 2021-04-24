澳洲確診機師感染再擴大 台灣新增1華航貨機組員確診

莊人祥今再宣布，回溯採檢澳洲確診機師的接觸史，又再增加一例確診案例，為40多歲的貨機機組員，是40多歲的男性。記者陳碧珠／攝影

澳洲 確診的華航貨機機師21日於境外確診後，華航通報中央流行疫情 指揮中心，匡列58人，其中2人為陽性，包含機師10多歲兒子（案1090）以及同為華航貨機機師的友人（案1091），台灣指揮中心今再宣布，回溯採檢澳洲確診機師的接觸史，又再增加一例確診案例，為40多歲的貨機機組員，是40多歲的男性。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1092為台籍40多歲男性，為該航空公司之貨機機組員，個案今(2021)年4月9日至4月16日曾執勤至紐西蘭及荷蘭，因出勤需求曾於4月9日及13日進行採檢，結果皆為陰性，出勤期間無症狀，返台後於4月19日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月22日執勤往返日本 ，返臺後於住家居家檢疫，同日下午因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，於今日確診(Ct值35，二採Ct值23，血清抗體陰性)。

指揮中心表示，個案感染源現正調查中，已掌握接觸者共14人，其中5人列居家隔離，9人列自主健康管理；14名接觸者中，5人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸檢驗陰性、1人檢驗中，該5人之血清抗體皆檢驗中，餘9人待採檢。

指揮中心統計，截至目前台灣累計202,574 例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含200,556 例排除)，其中1,097例確診，分別為976例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及4例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、40人住院隔離中。