找到失蹤27天台飛官潘穎諄 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

執行水下搜尋任務的海陸兩棲偵蒐隊員，台灣時間18日上午6時50分在南仁漁港岸邊觀測海象時，看到海岸潮間帶有醒目的橘色飛行衣，確認是失蹤27天的飛官潘穎諄。本報系資料照片

台灣 兩架F-5E戰機上月22日下午在空中擦撞失事墜海後，執行水下搜尋任務的海陸兩棲偵蒐隊員，台灣時間18日上午6時50分在南仁漁港岸邊觀測海象準備出勤時，看到海岸潮間帶有醒目的橘色飛行衣，只剩頭骨，無法辨識，因上有上尉官階的識別軍銜，確認是失蹤27天的飛官潘穎諄，遺體送出漁港時，25名國軍救難人員紅著眼眶列隊敬禮高喊：「任務結束，回家了」。

戰機失事後，潘穎諄下落不明，國軍以潘的彈射椅發現地滿州鄉港仔村為中心點，以往南北各延伸9公里長海岸線、向西3公里的山區為範圍，展開全方位搜尋；因在滿州鄉港仔村和九鵬村南仁漁港間海岸陸續尋獲潘的救生衣、飛行盔、軍靴和戰機殘骸，研判落海並卡在礁岩縫中的機會大，兩棲偵蒐大隊每天從南仁漁港出動3艇、12名蛙人執行礁岩區水下搜索，隨著時間流逝，救難人員心情益發沉重。

兩棲偵蒐隊員今天一早6時就到南仁漁港做出勤前準備，隊員先到岸邊觀測海象，發現上午風大浪高，不利膠艇出海，有隊員突然指著潮間帶上的橘色飛行衣的興奮大喊：「就在那、看到了」，地點距港區僅百餘公尺遠；救難人員檢視只剩頭骨，因上有上尉官階的識別軍銜，確認是潘穎諄，裝袋運出時，三軍聯訓基地政戰主任尹道福帶著救難人員列隊向潘敬禮，場景讓人酸了鼻。

「終於放下心中的大石頭！」一名執行水下搜索的國軍搜救人員說，都是國軍弟兄，能體會潘穎諄親友從最早焦急懷抱希望，到希望「生要見人、死要見屍」的複雜心情，每欠出任務前都會默禱，並到附近廟宇祭拜，今天一早尋獲，大家心情超激動，總算給家屬一個交代；另個巧合是，九鵬村長劉怡邑和熱心村民曾到漁港旁的土地公廟擲筊問神，神明指示「就在漁港附近」，今天尋獲地就在港區旁。

三軍聯訓基地指揮官張明德表示，26天來山區和海空域都不放棄搜尋，每天出動300人次和無人機，基於民間宗教信仰，也不免俗到附近廟宇參拜，祈求儘快找到人，今天順利找到人，圓了家屬心願，要感謝所有參與和熱心協助的人。