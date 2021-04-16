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美團訪台 邱國正赴閉門會談？官方3版本

記者周志豪、蔡晉宇、洪哲政、王寓中／台北報導
蔡英文總統15日在總統府內接見美國訪問團，國防部長邱國正還向立院請假入府，但邱國正是否參加「閉門會談」，官方至少出現三種版本。本報資料照片
蔡英文總統15日在總統府內接見美國訪問團，國防部長邱國正還向立院請假入府，但邱國正是否參加「閉門會談」，官方至少出現三種版本。本報資料照片

美國前聯邦參議員陶德率團訪台，蔡英文總統15日在總統府內接見，國防部長邱國正還因此向立法院請假入府，但邱國正是否參加「閉門會談」，官方至少出現三種版本，宛如羅生門。

陶德訪問團15日入府拜會蔡總統，根據總統府公布的陪同官員名單，邱國正並未列名其中，但蔡英文當晚在官邸晚宴的照片，邱國正卻是賓客之一。據指出，美參訪團15日晉見蔡總統時，另有一場「不公開會談」，邱國正極可能參與這場會談；會談形式和內容，至今無法獲得官方證實。

總統府發言人張惇涵16日表示，邱國正出席15日官邸晚宴，因為台美雙方有談及區域局勢，所以有邱在場，是很合理的事情。

張惇涵也說，美參訪團15日是由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府晉見蔡總統，國安會秘書長顧立雄也在座，當時邱國正並未與會；至於美參訪團正式晉見前，有無與邱國正會談，「府方不會有任何說明」。

事實上，立法院國防外交委員會15日也邀請邱國正備詢，但邱向立院請假。國防部副部長張哲平當時答詢時證實，邱國正陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團。知情立委說，邱國正請假的書面事由是參加「專案會議」，正是前往總統府參加與美國特使團的會談，立法院因此准假。

陶德參訪團16日離台後，外交部也發布新聞稿指出，「陶德等人曾晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正，並接受外交部長吳釗燮午宴與蔡總統晚宴」。

對於邱國正行程，官方至少有三種版本，總統府不願說明、國防部證實邱陪同總統參訪、外交部則稱美方曾拜會邱。

國民黨立委吳斯懷16日質疑，國防部長參與會談，就兩岸情勢交換意見，原本並沒什麼，但府方卻遮遮掩掩，反坐實此次陶德訪問團來台，與府方互動是否有不可告人之事？

吳斯懷指出，美方兩位隨行成員是前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格，兩人卸任後跟美方智庫、軍火公司有密切關係，他合理質疑兩人是否為美國軍火商來台當說客？陶德訪問團不提大陸威脅、不談共機擾台問題，卻不斷重申台灣關係法，表示美國會提供台灣必要協助，暗指軍售問題；他更大膽推測，蔡接見訪問團觸及議題恐超乎軍售，陶德甚至可能代表拜登提醒蔡政府美中台互動紅線所在，要蔡不要去碰觸。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，邱國正有向立法院備詢義務，若有與美訪團會談，也有義務向立院說明，就算事涉機密，也可以秘密會議方式進行，不應讓此事成為羅生門，增加不必要的揣測。

外傳陶德此行是要賣台灣武器，立委林為洲說，當然有可能，另外可能也跟最近兩岸不平靜有關，美方此行必會觸及軍事議題。

邱國正在哪裡？ 製表／政治組
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陶德 美國 國防部

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