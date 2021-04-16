我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

遭控參與香港非法集會 黎智英遭判刑一年

陶德訪問團離台 外交部：進一步深化台美緊密夥伴關係

記者徐偉真／台北報導
陶德（右二）、阿米塔吉（右一）及史坦伯格（中）16日搭乘美國專機離台，外交部北美司司長徐佑典（左二）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（左一）前往機邊送機。圖／外交部提供
陶德（右二）、阿米塔吉（右一）及史坦伯格（中）16日搭乘美國專機離台，外交部北美司司長徐佑典（左二）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（左一）前往機邊送機。圖／外交部提供

外交部16日表示，美國總統拜登派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）組成的資深訪問團，順利完成訪問台灣的各項拜會行程，在台灣訪問達成豐碩成果，16日中午搭乘美國專機離台。

外交部表示，陶德這次率領重量級、涵蓋民主黨及共和黨的資深政要，在台灣訪問達成豐碩成果，訪問團曾晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正，並接受外交部長吳釗燮午宴與蔡總統晚宴；此外，訪問團成員也與朝野立法委員晤談，與我國政府高層官員及各界人士就台美關係各項重要議題充分且深入交換意見。

外交部表示，陶德等人在各項會議中均強調，今年是台灣關係法42周年，也是台美關係有史以來最強健、牢固的時刻；三位團員此行受到拜登請託訪台，傳達美國政府對台灣不分黨派的支持，以及對台美關係的重視，以及在台美共享利益上深化雙邊合作的堅持。陶德等人指出，拜登政府是值得台灣信賴的政府與朋友，相信將繼續協助台灣拓展國際空間、加強自我防衛、深化既有的強健經濟聯繫。

外交部表示，由衷感謝美國政府及陶德等人對台灣的堅定支持與深厚友誼。我國政府相關部會將再就這次雙方的各項討論結果，持續與拜登政府攜手合作，進一步深化台美各領域的緊密合作夥伴關係。

台灣關係法 陶德 拜登

上一則

台鐵太魯閣號出軌49死 工程車駕駛「過失致死罪」起訴

延伸閱讀

亞裔議員晤拜登 促嚴打歧視、不平等

亞裔議員晤拜登 促嚴打歧視、不平等
陶德：拜登政府可靠可信 蔡英文：盼速重啟TIFA對話

陶德：拜登政府可靠可信 蔡英文：盼速重啟TIFA對話
文在寅5月會拜登 商討「朝鮮半島無核化」

文在寅5月會拜登 商討「朝鮮半島無核化」
新聞評論／「有政府對台灣支持加入中國因素」小英聽懂嗎？

新聞評論／「有政府對台灣支持加入中國因素」小英聽懂嗎？

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...