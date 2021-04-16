陶德訪問團離台 外交部：進一步深化台美緊密夥伴關係

陶德（右二）、阿米塔吉（右一）及史坦伯格（中）16日搭乘美國專機離台，外交部北美司司長徐佑典（左二）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（左一）前往機邊送機。圖／外交部提供

外交部16日表示，美國總統拜登 派遣前聯邦參議員陶德 （Christopher Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）組成的資深訪問團，順利完成訪問台灣的各項拜會行程，在台灣訪問達成豐碩成果，16日中午搭乘美國專機離台。

外交部表示，陶德這次率領重量級、涵蓋民主黨及共和黨的資深政要，在台灣訪問達成豐碩成果，訪問團曾晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正，並接受外交部長吳釗燮午宴與蔡總統晚宴；此外，訪問團成員也與朝野立法委員晤談，與我國政府高層官員及各界人士就台美關係各項重要議題充分且深入交換意見。

外交部表示，陶德等人在各項會議中均強調，今年是台灣關係法 42周年，也是台美關係有史以來最強健、牢固的時刻；三位團員此行受到拜登請託訪台，傳達美國政府對台灣不分黨派的支持，以及對台美關係的重視，以及在台美共享利益上深化雙邊合作的堅持。陶德等人指出，拜登政府是值得台灣信賴的政府與朋友，相信將繼續協助台灣拓展國際空間、加強自我防衛、深化既有的強健經濟聯繫。

外交部表示，由衷感謝美國政府及陶德等人對台灣的堅定支持與深厚友誼。我國政府相關部會將再就這次雙方的各項討論結果，持續與拜登政府攜手合作，進一步深化台美各領域的緊密合作夥伴關係。