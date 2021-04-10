我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗副作用 女性大於男性 專家分析3原因

「歧視亞裔是共產黨炒作的假象」 紐大學者言論惹議

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

台灣新聞組／台北11日電
釣魚台群島空照圖。（路透）
釣魚台群島空照圖。（路透）

中國大陸實施「海警法」，授權海警船在必要時使用武器，被視為衝著釣魚台而來；日本自民黨則準備提出「海上保安廳法」修正案，不僅要放寬海上保安廳的武器使用限制，更有意授權陸上自衛隊因應情況在衝突發生前登島。學者警告，在中美較量不斷關係惡化之時，釣魚台「擦槍走火」的可能性大增。

台北中國時報報導，台灣大學名譽教授張麟徵指出，國際社會近年普遍認為，最有可能引爆戰爭是朝鮮半島、台海與南海三地。但目前看來，釣魚台被美日過度操作之後，可能成為另一座危險的火藥庫。張麟徵說，釣魚台問題只要維持在爭議狀態，北京並不急著解決，但日本並不這麼想，東京可能認為在中美尖銳對立的現在，可能正是解決釣魚台問題的最好時機。

張麟徵表示，釣魚台問題解決牽涉到中美日三方，放大看，主要取決於中美博弈結果，而中美博弈現在才開始不久，塵埃落定可能尚需相當時日，這期間保釣運動有繼續推動的必要。

張麟徵指出，日本和南韓有獨島爭議，與俄羅斯有北方四島爭議，不過獨島和北方四島都掌握在對手的實際控制之下，而美國也承認了南韓與俄羅斯在這些島上的主權，日本則實質掌控釣魚台。

張麟徵說，美日在遏制中國上有高度共識，今年秋季將在釣魚台列嶼海域進行奪島演習，傳言可能啟用1978年即停用的黃尾嶼與赤尾嶼，勢必激怒北京，「如果在此舉行奪島演習，麻煩可就大了，因為大陸絕對不會視而不見。」

張麟徵表示，擬議中的美日大規模海陸空奪島軍演，如果不在釣魚台列嶼舉行，北京最多只會採取海上軍事監控，或舉行另一場軍演互別苗頭。但美日如果在釣魚台列嶼上的黃尾嶼、赤尾嶼舉行奪島軍演，因為被認是直接侵入中國領土，北京與大陸民意絕不會容忍，屆時極可能發生軍事衝突，甚至會波及台灣。

釣魚台 北京 中國

上一則

台灣大學醉月湖 「大鵝」遭獵殺 各方尋凶

延伸閱讀

美日澳印法軍演登場 分析指：中國更擔心東協國家靠攏

美日澳印法軍演登場 分析指：中國更擔心東協國家靠攏
中日外長通電話 日本就釣魚台及香港議題嚴重關切

中日外長通電話 日本就釣魚台及香港議題嚴重關切
美文件解密：避免紛爭 禁在釣魚台演訓

美文件解密：避免紛爭 禁在釣魚台演訓
抗中 美日印澳首次參加法國主導「孟加拉灣」軍演

抗中 美日印澳首次參加法國主導「孟加拉灣」軍演

熱門新聞

肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
台鐵太魯閣號事故釀50死，逾200傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

2021-04-06 04:44
旺中集團董事長蔡衍明。（本報系資料照片）

蔡衍明家族爆2.18億元掃貨星國豪宅 整棟20戶全包了

2021-04-06 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合

第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合
世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷
惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦