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太魯閣號受困乘客連線消防局 視訊見車廂內慘況

記者王長鼎／新北報導
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，看見太魯閣號車內慘況，新北消防人集結衝花蓮救援。（記者王長鼎／翻攝）
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，看見太魯閣號車內慘況，新北消防人集結衝花蓮救援。（記者王長鼎／翻攝）

來源：聯合影音網

新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，看見太魯閣號車內慘況，新北消防人員立即集結衝花蓮救援。

新北市消防局表示，4月2日9時28分，太魯閣號在花蓮大清水隧道發生撞車事故，車上一名受困女乘客是新北市民，打電話回家給給母親報平安，但表示車內情況很糟糕，母親急電新北市119求救，119執勤員劉培昱受理報案後立即向上通報後，於當天上午9時37分回撥手機方式，與該名女乘客連線，運用視訊追蹤現場情況。

因女乘客的手機流量的問題無法長時間連線，她找到列車乘客張姓男子，在劉培昱指引下，曾擔任消防替代役的張男加入新北市消防局官方LINE帳號，開啟視訊前往最嚴重6至8節車廂進行檢傷分類並擔任救護指揮官。

透張男手機視訊過看到車內昏暗、車體扭曲、滿是傷者，經過半小時努力與檢傷分類，同時請輕傷患者協助重傷者，得知Ohca10人、重傷10人、輕傷64人，他將此訊息回報劉培昱，並由副小組楊明杰與湯明政將資訊通報花蓮縣消防局與消防署增派支援。不久之後，花蓮消防人員趕到現場，劉培昱請張男將先前所做的檢傷資訊告知花蓮消防的指揮人員，請其優先救治重傷者。

透過新北119執勤人員專業引導，新北消防局感謝張姓男子熱心協助查看列車乘客生命徵象與第一時間檢傷，使消防人員到場時能依檢傷分級、快速急救與送醫，讓消防單位在第一時間掌握傷情、加派支援、縮短黃金救援時間。

新北消防局很感謝各縣市消防人員、警察、海巡與國軍等單位通力合作搶救列車上乘客，也期昐傷者早日出院、回復正常生活。

新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，得知太魯閣號車...
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，得知太魯閣號車內慘況，十分嚴重。（記者王長鼎／翻攝）
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，看見太魯閣號車...
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，看見太魯閣號車內慘況，新北消防人員集結衝花蓮救援。（記者王長鼎／翻攝）
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，得知太魯閣號車...
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，得知太魯閣號車內慘況，十分嚴重。（記者王長鼎／翻攝）
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，得知太魯閣號車...
新北市消防局在花蓮太魯閣號發生事故後，與車上乘客透過手機遠距視訊，得知太魯閣號車內慘況，十分嚴重。（記者王長鼎／翻攝）

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