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悼念太魯閣號事故 芭芭拉史翠珊發文哀悼落淚

16年Yahoo奇摩知識+將關閉 網哭：當年一堆人問作業

記者鄭維真／台南報導
Yahoo奇摩知識+團隊發出通知，宣布該項服務將在今年5月4日關閉。記者鄭維真／翻攝
Yahoo奇摩知識+團隊發出通知，宣布該項服務將在今年5月4日關閉。記者鄭維真／翻攝

推出16年的「Yahoo奇摩知識+」發出通知，宣布即將在今年5月4日關閉該項服務，不少網友發文惋惜「時代的眼淚」，指小時候常用、很多人熱心回答問題，還有人感嘆「當年一堆人在這裡問作業」，不過也有網友認為現在廣告太多、回答品質參差不齊，當然會被時代淹沒。

「Yahoo奇摩知識+」團隊指出，16年前打造了在網路上發問與回答問題最好的平台，涵蓋各種主題，創造全球知識共享的社群，「Yahoo奇摩知識+」一直是Yahoo奇摩重要的產品及服務，但隨著用戶需求的改變，團隊決定重新聚焦資源在核心產品的開發及優化。

「知識+」從4月20日起，不能再發布新問題或提供解答，5月4日前仍能檢視已發布的問題和解答，該項服務將在5月4日關閉。如果用戶想要保留曾發布的問題與解答，可登入隱私權儀表板並提出下載備份要求，只要在今年6月30日前都可以進行下載備份；6月30日起，相關資料就會刪除，不再提供。

有網友說，以前有好多問題不會，「知識+」都有人認真又熱心解答，還有數學、遊戲問題都可以在上面得到答案，「到現在還有很多問題找到答案」、「十幾年前的答案有時意外好用」。也有人嘆說「一手好牌打成這樣真的可惜」、「這樣我以後怎麼幫小孩的回家作業找解答」、「不能放著嗎？偶爾還是會用到」。但也有網友認為「還以為早就關了」、現在「滿滿的廣告」、「一堆廢答都在做廣告」，另外也有網友表示，回答的品質不一，難怪會經營不下去。

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