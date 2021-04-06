太魯閣號第8車廂拖出前全體上香 有望午夜脫離隧道

太魯閣號撞車事故，卡在隧道內的第八節車昨晚終於拉到隧道口，全體工作人員焚香祭拜。記者邱德祥／攝影

台鐵 太魯閣號6日第六、七節車廂已被拖出，剩下第八節車廂仍卡在隧道內，台鐵採切割方式處理，想辦法拉出隧道北口，如順利進行，所有車廂有望在午夜全數拖出隧道外，接下來需2周時間確認隧道結構安全，最快4月20日才能通車。

第七節車廂今天下午3時許已順利拖出隧道口，作業比預期超前，而第八節車廂離隧道口北端，僅約100多公尺。交通部次長、台鐵代理局長祁文中表示，第七節跟第八節車廂是銜接的，請花蓮縣消防局協助把金屬零件、板件切除，再鋪設鋼板在車廂下，在拉動的過程當中會扯動鋼板，每拖20公尺就要檢視一次狀況，以一進一退的方式，逐漸縮短鋼索長度以脫離隧道。

至於第八節車廂拖離方式，祁文中說，其他七個車廂在隧道內把相關組件組在一起，完整的拖離隧道；而第八節嚴重破損，幾乎不是車廂完整的形狀，一定沒辦法入軌，也沒有傳動軸、轉向架等，要經過切割、鑽孔等前置作業，設法把散落零件放在一起，再直接拖出來，安置在軌道東側。

台鐵表示，部分車廂已運到和仁車站暫存，其餘車廂則視狀況暫放置路線旁，待運安會人員調查，台鐵清空隧道後，台灣 世曦公司及土木技師公會檢測 隧道、軌道結構安全，預計4月20日完成搶修、安全檢測及補強工作，讓鐵路東正線恢復通行。