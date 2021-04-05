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太魯閣事故延燒 國民黨要求蘇貞昌下台

記者劉宛琳、吳姿賢、彭宣雅、鄭媁王燕華／連線報導
針對太魯閣號事故是否負起政治責任？行政院長蘇貞昌5日表示，政府要負責任、要做的事很多，現在搶救傷患、搶通現場最要緊。記者林伯東／攝影
針對太魯閣號事故是否負起政治責任？行政院長蘇貞昌5日表示，政府要負責任、要做的事很多，現在搶救傷患、搶通現場最要緊。記者林伯東／攝影

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，國民黨立法院黨團5日列出10大疑點直指「政府殺人」，交通部長林佳龍、台鐵局代局長祁文中應下台並送監察院調查、彈劾，行政院長蘇貞昌也要負起政治責任辭職下台；6日在立法院交通委員會，國民黨團也將提出成立調閱小組。

蘇：政府要負責 要做事很多

國民黨團記者會後，蘇貞昌下午赴台鐵視察中央災害應變中心。是否負政治責任？蘇未正面回應，僅強調政府要負責任、要做的事很多，現在搶救傷患、搶通現場最要緊。

蘇貞昌表示，台鐵除了持續加強邊坡監測與改善外，更要引進列車前端情形偵測、遠端訊號、周邊監視系統等最先進設備，優先補強，安全第一；他並要求台鐵須立即盤點進行中工程是否存在潛在公安危險、檢討及查明工地工程發包與招標內容，不應再發生類似情形。

他說，外界對台鐵有批評也有期待，政府的態度是「面對事情、負起責任、補救善後、檢討改進」，要謙卑傾聽與虛心接受。

5日事故發生第4天，把壓在車廂下最後1具遺體移出，接著拖離第6節車廂，但因第8節受損嚴重，要兩個工作天切割拖離，最後再移第7車，等清空隧道就進行鋪軌、安全檢測等工作，預計4月20日恢復通行。

未核台鐵體檢報告？蘇批帶風向

花蓮地檢署未調查被羈押的肇事工程車駕駛、義祥工業社負責人李義祥當天為何到工地？獨自1人巡視工地嗎？5日搜索傳訊10多人，檢察長俞秀端表示，現場非乘客「至少兩人」，檢方會盡速釐清案情。針對死者家屬憂心李義祥脫產，俞秀端表示正著手查扣被告財產，一定不讓脫產。

太魯閣號事故也讓台鐵改革議題再起。2018年10月普悠瑪號出軌意外後，行政院完成「台鐵總體檢報告」，近日傳出2019年「賴下蘇上」後，行政院遲未核定報告；蘇貞昌5日駁斥，報告完成後3天就交各部會執行，有人透過錯誤訊息「帶方向」。

蘇貞昌表示，這麼大災難，還有人透過錯誤訊息帶風向很不應該，總體檢報告完成後3天，就由政院秘書長交各部會執行，要改善的144項中，已執行完畢並解除列管109項，不但進行中且由相關部會盯緊，後續中長程改善如組織改造、修法或提高票價等，事關重大牽涉問題很多，都持續進行。

誰接交長人選「還沒討論」

是否准林佳龍辭職？蘇貞昌說，災難發生後，林佳龍一直在現場，負責態度予以肯定，但現階段還是搶救跟搶通最重要，後續接棒部長人選「現在還沒有討論」。台鐵局長也懸缺數月，蘇說，待事件處理完畢後，會找到最適合的人選，擔任此一重責大任。

此外，普悠瑪號事故後擔任台鐵總體檢小組召集人、行政院政務委員張景森，5日在臉書以「是說再見的時候了！」發文，引發請辭揣測。但行政院發言人羅秉成表示未接獲相關訊息，張景森也否認請辭。

搬出最後罹難者 台鐵太魯閣號撞車事故造成50人死亡，5日下午最後一具半身遺體從隧...
搬出最後罹難者 台鐵太魯閣號撞車事故造成50人死亡，5日下午最後一具半身遺體從隧道內移出，在搜救隊員與警察等人護送下離開。記者余承翰／攝影

台鐵 國民黨 太魯閣號

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