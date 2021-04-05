百人無償修復太魯閣號罹難者遺體 「最難的是心痛」

修復師王薇君說，最困難的不是修復技術，是心痛。（記者王燕華／攝影）

台灣台鐵太魯閣號 撞車事故造成50死200傷，許多遺體嚴重破碎，「76行者」遺體美容修復團隊逾百名修復師，連日無償進駐展開漫長修補工作。發言人王薇君說，這次事故比普悠瑪出軌嚴重百倍，一組人要2、30小時才能修復一具，但「最難的不是技術，是心痛」。

罹難者蘇昱銘姑姑今天到花蓮市立殯儀館，表示希望能把後事辦好、遺體修補好，圓滿最後一程，王薇君聽到立刻迎上前去，允諾一定全力修補。

王薇君說，到昨天為止已有100名修復師進駐，可開出6個工作檯。這次太魯閣事故比普悠瑪事故「嚴重百倍」，許多遺體破碎，狀況不好，甚至頭部幾乎都沒有了，必須重建，希望很完整的，把每個部分都接在正確的位置。

「對修復團隊來說，遺體狀況不難，難的是心痛」，王薇君說；另一名修復師陳修將也表示，比較多同仁會受到家屬情感的影響，心裡會有滿大衝擊，要克服心理比較沉重的一面，技術層面倒是沒影響。

陳修將說，目前已經完成28具，還有一名卓姓女罹難者還在趕工，他們已經答應家屬今天中午可以完成，讓她回家。

他表示，很多遺體有殘缺，要等到確認身分、開立死亡證明書、並向家屬取得遺體修復同意委託書才能開始做，若流程無法完備，時間就會延宕，希望家屬能夠諒解。

陳修將說，很多遺體都有殘缺部分，有幾具受損狀況最嚴重的部位在頭、臉，正在努力重建，還有一些屍塊、殘骸待確認，像是半截都沒了、斷肢等，後續有幾具能夠完成拼湊的遺體，還在確認。

他說，這幾天家屬陸續領回遺體，有人專程回來感謝修復團隊，也有比較激動的家屬甚至要下跪道謝，他們不敢讓家屬這樣做，他們只是做好應該做的事，非常感謝家屬對他們的信任，很榮幸施作結果符合家屬期待。