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太魯閣號意外 工程負責人李義祥：我有拉手煞車

記者王燕華／花蓮即時報導
義祥工業社李姓負責人（手拿紙袋者）返家時被媒體問到為何不拉手煞車，他說「我有拉」。圖／民眾提供
義祥工業社李姓負責人（手拿紙袋者）返家時被媒體問到為何不拉手煞車，他說「我有拉」。圖／民眾提供

義祥工業社工程吊卡滑落邊坡遭台鐵408列次太魯閣撞上，釀成慘重死傷，負責人李義祥今獲花蓮地方法院裁定50萬元交保。他獲釋後，搭乘友人黑色賓士返家，但因大批媒體在家門口守候，車子繞了兩圈，才停下車，李義祥走下車門狼狽翻牆回家，對媒體包圍追問為什麼不拉手煞車，他低聲回：「我有拉」。

台鐵太魯閣列車昨撞上滑落鐵軌工程車造成50死、179傷的嚴重意外，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥經花蓮地檢署檢察官聲請羈押，花蓮地院今天上午召開聲押庭後，承審法官中午裁定將李依50萬元交保，限制住居及出境、出海8月，並不得與相關證人或與其等就本案邊坡安全防護措施計畫工程有契約關係之人接觸。

李的友人在半小時內開黑色賓士，帶著50萬元現金趕到花蓮地院辦理交保和接人，隨後李義祥現身，由5名法警護送離開，他以黑色背包遮臉，快步坐上友人的車；期間面對現場大陣仗媒體追問「要不要跟死者、傷者道歉一下」、「是手煞車沒拉嗎」、「害死50人一句道歉都不說嗎」，隨後他嘴裡說出「對不起、對不起！」

因為不少媒體跟著他回家，黑色賓士在李義祥家門口繞了兩圈，直到第三次才停下，李義祥戴著口罩、手拿牛皮紙袋走下車，媒體問他「要跟死者道歉嗎？」、「為什麼要把車停在那裡？」，他只是彎身點頭不發一語，直到媒體問他「為什麼不拉手煞車？」他才低聲回「我有拉！」

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