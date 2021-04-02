台灣太魯閣號出軌死傷慘重 軍方、消防百人趕赴救援

台灣台鐵太魯閣號408車次由樹林火車站駛往台東，2日上午於花蓮縣「清水隧道」出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，死傷十分慘重。（記者王長鼎／翻攝）

台灣台鐵 太魯閣號408車次由樹林火車站駛往台東，2日上午於花蓮縣「清水隧道」出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，疑似工程車由公路掉落砸到台鐵太魯閣列車，據了解，現場傳出有36人無生命徵象搶救中，31人輕重傷送醫。

陸軍花東防衛指揮部發言人黃鍾昌上校表示，軍方已出動第二作戰區三輛城市型救護車、兩輛中型戰術輪車、工兵照明尾車及有救護證照人力的51名國軍前往清水隧道投入救災。

花蓮縣消防局獲報出動12車35人，6民間救護車，由消聚局秘書陳瑞民現場指揮，宜蘭縣消防局支援6車14人，由大隊長林文雄帶隊。

新北市長侯友宜指示全力支援搶救工作，新北市消防局於上午10時16分開始陸續派遣人車支援，目前共調派15分隊、1大隊，出動27車，包括12 救護車，2輛水箱車，7輛後勤指揮車，6輛器材車含坍塌車，消防人員共66人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊，趕往台9線158公里附近集結，支援救援任務。

台北市消防局支援18車43人，包括10輛救護車，由特搜副隊長劉奎佑帶隊前往支援。基隆市消防局支援5車16人，由副大隊長蘇元鏞帶隊。

內政部 長徐國勇已指示花蓮縣警察 局及鐵路警察局全力協助現場交通及救災作業，並已派遣消防署特種搜救隊於今天上午11時20分搭乘空中勤務總隊直升機，先行至災害現場，成立內政部前進協調所，徐國勇也正趕往事故現場，預計今日下午抵達現場坐鎮指揮，協調災害現場救助事宜。