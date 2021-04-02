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不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

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台灣太魯閣號出軌死傷慘重 軍方、消防百人趕赴救援

記者王長鼎／新北2日電
台灣台鐵太魯閣號408車次由樹林火車站駛往台東，2日上午於花蓮縣「清水隧道」出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，死傷十分慘重。（記者王長鼎／翻攝）
台灣台鐵太魯閣號408車次由樹林火車站駛往台東，2日上午於花蓮縣「清水隧道」出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，死傷十分慘重。（記者王長鼎／翻攝）

台灣台鐵太魯閣號408車次由樹林火車站駛往台東，2日上午於花蓮縣「清水隧道」出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，疑似工程車由公路掉落砸到台鐵太魯閣列車，據了解，現場傳出有36人無生命徵象搶救中，31人輕重傷送醫。

陸軍花東防衛指揮部發言人黃鍾昌上校表示，軍方已出動第二作戰區三輛城市型救護車、兩輛中型戰術輪車、工兵照明尾車及有救護證照人力的51名國軍前往清水隧道投入救災。

花蓮縣消防局獲報出動12車35人，6民間救護車，由消聚局秘書陳瑞民現場指揮，宜蘭縣消防局支援6車14人，由大隊長林文雄帶隊。

新北市長侯友宜指示全力支援搶救工作，新北市消防局於上午10時16分開始陸續派遣人車支援，目前共調派15分隊、1大隊，出動27車，包括12 救護車，2輛水箱車，7輛後勤指揮車，6輛器材車含坍塌車，消防人員共66人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊，趕往台9線158公里附近集結，支援救援任務。

台北市消防局支援18車43人，包括10輛救護車，由特搜副隊長劉奎佑帶隊前往支援。基隆市消防局支援5車16人，由副大隊長蘇元鏞帶隊。

內政部長徐國勇已指示花蓮縣警察局及鐵路警察局全力協助現場交通及救災作業，並已派遣消防署特種搜救隊於今天上午11時20分搭乘空中勤務總隊直升機，先行至災害現場，成立內政部前進協調所，徐國勇也正趕往事故現場，預計今日下午抵達現場坐鎮指揮，協調災害現場救助事宜。

警察 台鐵 內政部

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