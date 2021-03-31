美公布貿易障礙報告 戴琪：台灣暗示美豬含萊劑不安全

美國貿易代表戴琪上任後，發布首份各國貿易障礙評估報告。(美聯社)

美國 貿易代表署（USTR）31日公布「2021年各國貿易障礙評估報告」，過去幾年敦促台灣 開放美豬牛進口，今年說，台灣對美豬內臟和腎臟訂出比Codex更嚴格的容許值，「美國關切這樣的殘留標準未反應其食用後暴露量，美國憂心台灣對萊劑殘留檢測 標準與Codex的推薦不一致，將導致結果失真。」

USTR在報告中指出，台灣今年起實施的豬肉原產地標示，同時公布對萊克多巴胺最大殘留容許值（MRL）的標準，「不正確地暗示含萊劑的美國豬肉與豬肉產品存在食安疑慮。」

這是美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上任後，發布的首份各國貿易障礙評估報告。

有關產地標籤，報告提到，豬肉產品經過加工就要調整產地標籤，將影響台灣加工豬產品製造商購買美豬的意願；美國已對此提出質疑，包括去年在世界貿易組織（WTO）的工作會議上。

台灣蔡英文總統去年8月底宣布開放30月齡以上美牛與美國豬肉自今年元旦起進口，USTR表示，其他障礙仍在，報告敦促台灣在科學基礎、世界動物衛生組織（OIE）對美國牛肉風險可忽略的指引與相關協議，對美國牛肉與牛肉製品全面開放市場。

除了萊克多巴胺，報告指出，美國將持續敦促台灣依循科學證據，針對乙型受體素（Beta-agonist）制訂容許標準。