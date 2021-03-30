趙少康透露曾想去新疆：陳文茜叫我別去否則頭被砍掉

中廣董事長趙少康。本報資料照片

新疆 棉勞動爭議事件引發各界議論。中廣董事長趙少康 今受訪表示，他不知道新疆目前的實際情況，但認為中國 應該讓媒體和關心的人去新疆看看，並且避免使用爭議勞動者採棉並公布採員資料，「透明、誠實是最好的政策。」

趙少康說，新疆的問題他真的不知道實情，所以建議中國應該讓媒體和關心的人到新疆去看看，中國說可以來看但不能來調查，但他認為中國不要管那些人去幹嘛。真的關心這個話題的人就去新疆，去看看大概知道情況怎樣，不去看很難評論這件事。

趙少康說，新疆棉產量占中國的87%，他的生產兵團都是幾萬人，假如有用監獄營區的勞動採棉，這些比例一定不會高，他認為那就不要讓這些人採就是了，「人家批評你你就避一下」，把採員資料公布一下，透明、誠實是最好的政策。

趙也分享之前自己想去新疆沒去成，因當時發生了一些恐怖事件，資深媒體人陳文茜告誡他不要去「不然頭會被砍掉」。

趙少康也說，他認為不要去為難藝人，為難藝人是柿子挑軟的吃，藝人怎麼做都要尊重，不要搞成義和團，這種民粹的義和團都不好，台灣有1450，中國也有這樣的義和團，日本也有因為長榮海運貨櫃塞住就說不要訂台灣香蕉了，但這種氣焰不能囂張起來，大家都要生存。