澳洲團隊盼協尋繫放黦鷸 台南鳥友報喜訊

澳洲昆士蘭大學研究團隊請台灣鳥友協助確認繫放的黦鷸是否平安，台南野鳥學會鳥友李正峰28日下午在學甲濕地附近發現蹤跡並拍下照片。（台南市野鳥學會提供/中央社）

澳洲 昆士蘭大學研究團隊繫放一隻瀕危水鳥－黦鷸22日抵達台灣 ，澳洲團隊請台灣鳥友協助確認是否平安，台南野鳥學會鳥友李正峰28日下午在學甲濕地附近發現蹤跡並拍下照片。

參與澳洲昆士蘭大學研究團隊的行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員林大利今天表示，這隻黦鷸背有衛星發報器（右腳繫有綠足旗AAD），從發報器訊號得知牠從澳洲飛了6000多公里，於22日抵達台灣，第一站在高雄市路竹，後來到台南學甲濕地、急水溪附近滯留。

林大利指出，根據昨天接收到的發報器訊息顯示，這隻黦鷸還沒有離開，仍在台南學甲濕地、急水溪一帶活動，澳洲團隊透過臉書 （Facebook）發布訊息，希望台灣鳥友協尋，確認這隻繫放的黦鷸是否平安。

許多鳥友得知協尋的訊息後，前往學甲濕地與急水溪河床附近守候，但都沒有發現，直到李正鋒今天下午5時許在學甲濕地附近的一處堤防附近目擊，並成功拍下幾張照片，消息透過李正峰與台南市野鳥學會的臉書傳開，讓許多鳥友感到高興。

李正峰表示，他有20多年的賞鳥、拍鳥資歷，學甲濕地與北門、將軍一帶都是他每年拍攝冬候鳥的必到之處，所以對這附近很熟悉，前幾天利用下班時間前往學甲濕地一帶繞了3次，但都沒有發現，今天利用休假再去一次，守了一個下午仍沒有看到，原已收拾裝備準備回家。

他說，正當要離開時突然有一個「再上去看看好了」的念頭，拿著雙筒望遠鏡再上堤防看一次，遠遠看到一隻相當符合特徵的鳥，仔細一看果然腳上繫有綠足旗，趕緊回車上拿出相機及望遠鏡頭，趕到現場成功拍到幾張照片，這隻黦鷸警覺性非常高，發現遠處似乎有動靜，就拍拍翅膀飛離現場。

李正峰指出，因為他最近腳受傷，行動不便，來回移動多花了一些時間，大概只透過相機捕捉到約1分鐘時間，差點就拍不到，除了覺得運氣還不錯，也希望透過這次捕捉到的畫面向澳洲研究團隊報平安。