台灣藝人表態挺新疆棉 蘇貞昌：有些人不知輕重

民進黨立委吳思瑤(右)質詢時問政府對台灣藝人終止和抵制新疆棉的品牌合作態度。(取自國會頻道)

多家知名服裝品牌抵制新疆 棉花的話題在中國 大陸社交媒體持續發酵，多位台灣 藝人發表聲明表示和那些品牌解除合作。行政院長蘇貞昌表示，有些人不知輕重，為了自己利益，不知道人權的重要，而做出不符合國家、不尊重人權的言行。文化部長李永得表示，人權是普世價值，中國大陸嚴重侵犯人權，呼籲藝人從人類普世價值角度來看，不要為個人利益替侵犯人權背書。

民進黨立委吳思瑤今天在院會總質詢時表示，台灣以人權立國，但好幾位藝人發表聲明，和一些品牌終止合作，聲明中提到「堅決維護祖國利益」，看在台灣人眼裡何其傷痛，她詢問李永得和行政院長蘇貞昌的立場，以及是否有政策作為工具及相關政府呼籲。

李永得說，人權是普世價值，也是人類文明的展現，中國犯了嚴重侵犯人權的事情，應該全世界同步抵制、譴責，藝人發表聲明可能基於商業利益考量，從文化部立場，他呼籲藝人從人類普世價值角度來看，不要為了個人利益，不要替侵犯人權背書。

蘇貞昌說，多少年來，台灣從威權走到民主，台灣人特別知道、感受到經過幾世代努力才能打破威權走到現在，被世界稱讚是最尊重人權的國家，任何國家若壓迫人權，大家都同聲譴責，用各種方式抵制，現在看到很多尊重人權的國家展現抵制方法，「我們不落人後」。

蘇貞昌說，有些人不知輕重，為了自己利益，不知道人權的重要，而做出不符合國家、不尊重人權的言行。若有觸犯法律，台灣是法治國家，若沒有觸犯法律，他呼籲大家一起為人權發聲，為世界人權進步共同努力。