台灣藝人表態挺新疆棉 蘇貞昌：有些人不知輕重
多家知名服裝品牌抵制新疆棉花的話題在中國大陸社交媒體持續發酵，多位台灣藝人發表聲明表示和那些品牌解除合作。行政院長蘇貞昌表示，有些人不知輕重，為了自己利益，不知道人權的重要，而做出不符合國家、不尊重人權的言行。文化部長李永得表示，人權是普世價值，中國大陸嚴重侵犯人權，呼籲藝人從人類普世價值角度來看，不要為個人利益替侵犯人權背書。
民進黨立委吳思瑤今天在院會總質詢時表示，台灣以人權立國，但好幾位藝人發表聲明，和一些品牌終止合作，聲明中提到「堅決維護祖國利益」，看在台灣人眼裡何其傷痛，她詢問李永得和行政院長蘇貞昌的立場，以及是否有政策作為工具及相關政府呼籲。
李永得說，人權是普世價值，也是人類文明的展現，中國犯了嚴重侵犯人權的事情，應該全世界同步抵制、譴責，藝人發表聲明可能基於商業利益考量，從文化部立場，他呼籲藝人從人類普世價值角度來看，不要為了個人利益，不要替侵犯人權背書。
蘇貞昌說，多少年來，台灣從威權走到民主，台灣人特別知道、感受到經過幾世代努力才能打破威權走到現在，被世界稱讚是最尊重人權的國家，任何國家若壓迫人權，大家都同聲譴責，用各種方式抵制，現在看到很多尊重人權的國家展現抵制方法，「我們不落人後」。
蘇貞昌說，有些人不知輕重，為了自己利益，不知道人權的重要，而做出不符合國家、不尊重人權的言行。若有觸犯法律，台灣是法治國家，若沒有觸犯法律，他呼籲大家一起為人權發聲，為世界人權進步共同努力。
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