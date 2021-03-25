黦鷸飛逾6000公里抵台失蹤影 澳洲團隊請求協尋

一隻由澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放的黦鷸在22日飛抵台灣，澳洲研究團隊盼台灣鳥友協尋，確認這隻繫放黦鷸是否平安。圖非澳洲團隊繫放的黦鷸。（台南市野鳥學會會員林文崇提供/中央社）

澳洲 昆士蘭大學研究團隊繫放的瀕危水鳥－黦鷸，從澳洲飛了6000多公里抵達台灣 ，昨晚最後發報位置在台南市學甲濕地，澳洲團隊請台灣鳥友協尋，確認這隻黦鷸是否平安。

這隻被澳洲團隊繫放的黦鷸，右腳繫有綠足旗「AAD」，從澳洲飛了6000多公里抵達台灣，透過衛星發報器追蹤，昨晚最後位置在台南市學甲濕地一帶，台灣鳥友獲報後引起熱議；一名鳥友說，這隻黦鷸正前往北方繁殖地的途中，不會路過台灣太久，想找的人動作要快。

英國衛報報導，一份研究分析14個國家數十年紀錄顯示，每年飛越澳洲的鷸鴴科水鳥中，逾30種在漫長遷徙過程中遭到獵殺，其中黦鷸、大濱鷸在澳洲環境法中屬於嚴重瀕危物種，而黦鷸在西伯利亞和中國 東北繁殖，距離澳洲超過1萬公里。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心研究員林大利表示，這隻背著衛星發報器的黦鷸，是澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放的，從發報器訊號得知於3月22日飛抵台灣，第一站在高雄市路竹，昨天在台南市學甲濕地附近。

澳洲研究團隊已在臉書（facebook）發布訊息，希望台灣鳥友協尋，確認這隻繫放的黦鷸是否平安。

台南市野鳥學會理事長潘致遠說，黦鷸過境在台灣只有零星的個案紀錄，相當罕見，鳥友可多加注意，協助通報，只是迄今尚未發現這隻黦鷸在台的蹤影。

黦鷸又名「紅腰杓鷸」，體長60多公分，是鷸科水鳥中體型最大的鷸，喙部和大杓鷸並列為鷸科中最長者，主要分布於太平洋西側與澳洲大陸沿岸，多在西伯利亞和中國東北繁殖，冬天再南遷到澳洲、紐西蘭等國，少數會過境台灣。