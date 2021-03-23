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科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

台戰機墜海╱尋獲失聯飛官頭盔

記者潘欣中／屏東報導
兩架F-5E戰機疑似擦撞失事墜海，23日在屏東南仁漁港旁的沙灘發現大片飛機殘骸。記者劉學聖／攝影
兩架F-5E戰機疑似擦撞失事墜海，23日在屏東南仁漁港旁的沙灘發現大片飛機殘骸。記者劉學聖／攝影

台灣空軍台東志航基地兩架F-5E戰機，前天在屏東縣牡丹旭海漁港空域擦撞，雙雙墜海，中尉飛行官羅尚樺不治，上尉飛行官潘穎諄仍失聯，23日海陸空擴大搜索，從海岸到山區，尋獲潘穎諄的飛行頭盔並發現皮鞋、飛機殘骸、救生衣等。軍方研判潘跳傘後可能被吹向九鵬山區，兩棲蛙人及陸軍特戰兵執行搜索，搜救人員僅小睡一會兒，天一亮又出動，「不放棄任何機會和希望」。

跳傘逃生仍傷重殉職的羅尚樺，檢方根據頭部外傷、顱內出血的傷勢，研判應是彈射逃生時傷及頭部。退役飛官表示，很可能彈射第一時間因姿勢問題，致頭部撞擊座艙罩，也可能是彈射角度，致飛行員彈射後撞擊海面，他認為前者的可能性較大。行政院證實，國防部已核定將F-5戰機換用英國馬丁貝克公司的新款MK16彈射椅。

把握黃金救援72小時

空軍撞機事件引起朝野重視，立法院23日為飛官默哀，蔡總統也表達哀悼。國防部長邱國正赴台東向家屬致意。「大家很著急，要把握黃金救援72小時」，牡丹鄉外海前天風強浪大又下雨，視野不佳，搜救難度高；23日氣候轉好，搜救人員一早就出發。

三軍聯訓基地少將指揮官張明德說，以墜機及飛行員發現手機訊號位置定位，從前天6公里擴大到9公里範圍，並向內陸延伸3公里，以發現彈射椅的滿州鄉港仔村為中心，南北海岸線共18公里，北從海巡署旭海安檢所到最南端的鵝鑾鼻雷達站，動員兵力近300人。

尋獲殘骸皮鞋救生衣

軍方及搜救單位接力搜索，除前晚發現座艙殘骸，23日陸續在殘骸處南邊海域沙灘和潮間帶，尋獲飛行員皮鞋、飛機殘骸、救生衣和飛行頭盔，張明德說，確認飛行頭盔是潘穎諄所有。軍方從找到物品位置和東北季風風勢研判，潘穎諄有可能被吹向山區， 但原始林無路且崎嶇難行，出動偵蒐中隊52人和陸軍特戰隊20人支援高難度的山區搜尋。

「弟兄出事，生死未卜，怎可能睡得安穩！」在滿州鄉港口村調度陸域搜救任務的張明德睡不到3小時，一早忙開會調度人力，一旁多位幕僚有的人整夜沒闔眼，猛喝咖啡提神，「大家心裡都很急」。

蛙人、特戰兵上山搜尋

協助山區搜尋任務的中科院九鵬基地指揮官黃仲成，前晚發出志願召集令，一早就有10多名熟悉地形員工站出來，分頭帶著蛙人及特戰兵上山，他們說，看著時間一點一滴流逝，「我們也要盡在地人的心力」。

空軍嘉義基地也出動多架次黑鷹及超級美洲獅直升機，從22日起日夜不停搜救，希望能找到潘穎諄。

跳傘逃生 關鍵6秒 製表／程嘉文、洪哲政
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軍警搜尋找到救生衣。記者劉學聖／攝影
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