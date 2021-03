重視互信夥伴關係 帛琉總統盼台旅客成長至10萬人

帛琉總統惠恕仁28日將訪台,推廣台灣和帛琉旅遊泡泡。惠恕仁22日接受中央社專訪表示,台帛共享自由、民主等價值,他期盼每年造訪帛琉的台灣遊客可增長至10萬人。(圖取自facebook.com/officialpva)

帛琉總統惠恕仁今天接受中央社專訪表示,近年雖有大批中國 遊客來訪,不過台帛共享自由、民主等價值。他期盼每年造訪帛琉的台灣 遊客可增長至10萬人。

今年1月底就任帛琉總統的惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)將於28日訪台,推廣台灣與帛琉的旅遊泡泡。

惠恕仁今天接受中央社記者視訊專訪表示,他即將訪問台灣,這項訪問有助強化台灣與帛琉的關係,台帛共享自由、民主等價值,呼籲台灣民眾多到帛琉旅遊。

他表示,1990年代後期,造訪帛琉的台灣旅客為4萬人左右,2015年,中國到帛琉的旅客為10萬人。而台灣每年有超過1000萬人出國旅遊,帛琉不需要太多旅客,他認為,每年有10萬名台灣旅客到帛琉是有可能的。

對於中國擴張影響力是否威脅太平洋地區的和平及穩定惠恕仁表示,有看到部分中國人在此區域走私酒品、香菸等,帛琉也出現線上賭博的問題,有些中國人因此被驅逐出境。

他認為,國際間需要溝通與合作。帛琉不想歧視任何人,「但我們都應該是全球守法的公民」。「這是我們需要傳達的重要訊息」。

惠恕仁也說,他在就職典禮上提及,有中國籍船隻在帛琉海域附近非法捕魚,帛琉向中方反應後,但中國政府卻視為「私人事務」而置之不理。惠恕仁認為,國家之間應尊重彼此的國界。

此外,在中國擴大太平洋影響力之際,他上任後是否面臨北京 要求外交轉向的壓力?惠恕仁表示,帛琉是民主國家,「我們與共享價值的國家維持緊密的關係,至關重要」。帛琉很幸運是台灣堅實的夥伴,「我們希望持續強化這段關係,這是毫無疑問的」。

他坦言,確實有很多「外來影響力」,並舉例說明,幾年前有大量中國遊客到帛琉,這確實有助當地經濟發展。但他強調,到頭來,最重要的還是彼此共享價值以及基於信任而建立的夥伴關係。

惠恕仁透露,去年11月當選帛琉總統後,北京曾接觸他,但他回應,「我們應有選擇朋友的自由,沒有人可以說,我不能跟誰做朋友」。帛琉重視與台灣的關係,「沒人可以要求我們應該中斷這段關係」(nobody should tell us that that relationship should be severed)。

他說,「如果你想當我們的朋友,很歡迎,但不要限制我,只能跟誰做朋友」。