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重視互信夥伴關係 帛琉總統盼台旅客成長至10萬人

中央社新加坡22日專電
帛琉總統惠恕仁28日將訪台，推廣台灣和帛琉旅遊泡泡。惠恕仁22日接受中央社專訪表示，台帛共享自由、民主等價值，他期盼每年造訪帛琉的台灣遊客可增長至10萬人。（圖取自facebook.com/officialpva）
帛琉總統惠恕仁28日將訪台，推廣台灣和帛琉旅遊泡泡。惠恕仁22日接受中央社專訪表示，台帛共享自由、民主等價值，他期盼每年造訪帛琉的台灣遊客可增長至10萬人。（圖取自facebook.com/officialpva）

帛琉總統惠恕仁今天接受中央社專訪表示，近年雖有大批中國遊客來訪，不過台帛共享自由、民主等價值。他期盼每年造訪帛琉的台灣遊客可增長至10萬人。

今年1月底就任帛琉總統的惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將於28日訪台，推廣台灣與帛琉的旅遊泡泡。

惠恕仁今天接受中央社記者視訊專訪表示，他即將訪問台灣，這項訪問有助強化台灣與帛琉的關係，台帛共享自由、民主等價值，呼籲台灣民眾多到帛琉旅遊。

他表示，1990年代後期，造訪帛琉的台灣旅客為4萬人左右，2015年，中國到帛琉的旅客為10萬人。而台灣每年有超過1000萬人出國旅遊，帛琉不需要太多旅客，他認為，每年有10萬名台灣旅客到帛琉是有可能的。

對於中國擴張影響力是否威脅太平洋地區的和平及穩定惠恕仁表示，有看到部分中國人在此區域走私酒品、香菸等，帛琉也出現線上賭博的問題，有些中國人因此被驅逐出境。

他認為，國際間需要溝通與合作。帛琉不想歧視任何人，「但我們都應該是全球守法的公民」。「這是我們需要傳達的重要訊息」。

惠恕仁也說，他在就職典禮上提及，有中國籍船隻在帛琉海域附近非法捕魚，帛琉向中方反應後，但中國政府卻視為「私人事務」而置之不理。惠恕仁認為，國家之間應尊重彼此的國界。

此外，在中國擴大太平洋影響力之際，他上任後是否面臨北京要求外交轉向的壓力？惠恕仁表示，帛琉是民主國家，「我們與共享價值的國家維持緊密的關係，至關重要」。帛琉很幸運是台灣堅實的夥伴，「我們希望持續強化這段關係，這是毫無疑問的」。

他坦言，確實有很多「外來影響力」，並舉例說明，幾年前有大量中國遊客到帛琉，這確實有助當地經濟發展。但他強調，到頭來，最重要的還是彼此共享價值以及基於信任而建立的夥伴關係。

惠恕仁透露，去年11月當選帛琉總統後，北京曾接觸他，但他回應，「我們應有選擇朋友的自由，沒有人可以說，我不能跟誰做朋友」。帛琉重視與台灣的關係，「沒人可以要求我們應該中斷這段關係」（nobody should tell us that that relationship should be severed）。

他說，「如果你想當我們的朋友，很歡迎，但不要限制我，只能跟誰做朋友」。

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