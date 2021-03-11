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北歐3國停打AZ疫苗 陳時中：無直接證據 籲持續施打

記者徐偉真／台北12日電
衛福部長陳時中。記者徐偉真／攝影
衛福部長陳時中。記者徐偉真／攝影

丹麥、挪威及冰島宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，因為有部分新冠肺炎患者接種後出現血栓，引發疑慮。衛福部長陳時中今天表示，歐盟有表示目前沒有直接證據顯示這種情況，因此呼籲持續施打疫苗。

陳時中今天列席立法院院會，會議開始前接受媒體訪問。

針對國際奧委會表示將提供選手中國製疫苗，台灣選手會不會使用？陳時中說，已經安排選手使用第一劑疫苗。媒體追問，奧運都用中國製疫苗，台灣還是不用嗎？陳時中說，有更多科學證據、安全性跟有效性，台方當然不排除使用。

對於民調顯示，若首長先施打疫苗有助民眾施打意願，陳時中說，這要照科學根據來做，可以先調查，台灣疫苗不多，像之後體育運動選手出國比賽，有施打必要性，用在刀口上比較重要；若有必要（首長先打），也不排除這個可能。

至於AZ疫苗食藥署的進度，陳時中說，食藥署向他報告，無菌試驗約17日完成。

多國推行疫苗護照，台灣的國產疫苗卻無第三期規畫即可授予緊急授權使用（EUA）；陳時中說，這有很多國際認證的規格跟要件，盡量配合，大部分的EUA也都是再沒有完成第三期的時候就發給，所以才叫EUA。

疫苗 陳時中 台灣

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