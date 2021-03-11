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台長庚大學攜手國防醫學院 發現紫蘇能抗新冠申請專利

記者陳夢茹／桃園報導
研究人員在全國唯一P4實驗室群實驗，開發可提升30倍抗新冠病毒效能產品。圖／長庚大學提供
研究人員在全國唯一P4實驗室群實驗，開發可提升30倍抗新冠病毒效能產品。圖／長庚大學提供

新冠疫情延燒，長庚大學與國防醫學院攜手組成抗新冠病毒藥物研發團隊，發現紫蘇有足以媲美瑞德西韋的效果，已完成研究專利申請，近期更針對紫蘇水萃液精進製程，開發可提升30倍抗新冠病毒的效能產品，正積極尋找合作廠商技轉。

長庚大學洪錦堂教授實驗室和國防醫學院，雙方於2019年成立抗病毒藥物開發平台團隊，結合長庚大學新興病毒感染研究中心和國防預醫所，共同建置高危險致病原研究整合平台，提升台灣面對各種新興及再現高危險等級病毒的防治研發能量。

洪錦堂表示，近期在德國、印度皆有學者發表紫蘇抗新冠的初步相關研究，中研院團隊也有類似的驗證結果。雖然目前全球已出現許多老藥新用、抗體藥和疫苗，但生產量能和價錢卻未必親民，紫蘇水萃物在抗新冠病毒上有許多優點，應可在這一次人類和病毒的攻防戰中成為一個選項。

洪錦堂指出，非常多古籍記載的大宋第一時飲「紫蘇熟水」，是台灣食藥署核准的臨床中藥，具內服外用雙重功效，經實驗認證有眾多優點，包括取得容易，製成簡單，價格親民，也可直接結合在新冠病毒顆粒上，追緝夾殺病毒。

洪錦堂說，紫蘇可採中西合併雞尾酒療法，效能佳且十分穩定，無需冷鍊保存，產品運輸成本低，對不同新冠病毒株皆有效力，目前經倉鼠動物模式實驗確定能有效抗新冠病毒。

國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁表示，兩校提早部署這項具前瞻性的合作，去年9月就完成紫蘇抗新冠研究專利申請，近期更在全國唯一的P4等級高防護實驗室群進行實驗，針對紫蘇水萃液精進製程，開發出可提升30倍抗新冠病毒效能產品，希望能早日技轉並產品化。

研究團隊在電子顯微鏡下取得的新冠病毒顯微影像。圖／長庚大學提供
研究團隊在電子顯微鏡下取得的新冠病毒顯微影像。圖／長庚大學提供

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