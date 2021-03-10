台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

台灣食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

首批11.7萬劑AZ疫苗 抵台，10日檢驗封緘程序僅剩無菌試驗最後一關，外界期盼兩周內完成檢驗，第一階段醫事人員在本月17日開打，指揮中心指揮官陳時中 10日對此說「當然有機會。」另根據指揮中心「新冠疫苗接種計畫」，目前規畫三階段，預計今年6月起65歲以上長者接種，9月全面開放給所有適用對象施打。

另近期無症狀感染者頻傳，陳時中10日公布，今起無症狀採檢陽性解隔原則新制上路，國外曾確診並經PCR兩次陰性，入境採檢陽性，符合無症狀、抗體陽性及初次呼吸道檢底病毒量低，且3日內追蹤採檢結果陰性或Ct值大於34，符合三項條件，可提前解除隔離。

此外，台灣10日再新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案979），為菲律賓籍20多歲男性移工，今年2月28日來台工作，入境時無不適症狀，集中檢疫所進行檢疫，3月4日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，10日確診。

指揮中心社區防疫 組副組長楊靖慧於3月5日線上研討會報告，各接種站均設置休息區，民眾接種後必須觀察30分鐘，無恙才能離去；此外，完成接種，可取得接種紀錄卡，記載個人資料、疫苗廠牌／品名、批號、接種日期，由醫師或接種者簽名及加蓋章戳、填寫第二劑接種時間，另可透過健康存摺App查看接種紀錄。