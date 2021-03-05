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台積電擴大招募 要找9000新力軍 創新高

記者李孟珊、蕭君暉／台北報導
台積電表示，今年預計招募近9000名新血，超越去年的8000名，創歷年新高。（本報系資料照）
台積電表示，今年預計招募近9000名新血，超越去年的8000名，創歷年新高。（本報系資料照）

晶圓代工龍頭台積電積極擴產，還有美國設廠及成立日本子公司，因應業務成長與技術開發需求，台積電昨（5）日表示，今年預計招募近9000名新血，超越去年的8000名，創歷年新高，凸顯半導體需人孔急。

鴻海集團2021年線上校園徵才同日起跑，招募新世代職缺項目，包括資通安全、量子計算、電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊技術等。台積電在新竹、台中、台南皆有人才需求，涵蓋電子電機、光電機械、物理材料，及財會管理、心理、人力資源、勞工關係等科系的碩、博士應屆畢業生「統統都要」。

兩大龍頭祭出高薪搶人，鴻海指出，新進大學畢業生起薪超過新台幣4.5萬元，碩士畢業生起薪逾新台幣5.2萬元，博士畢業生起薪新台幣6萬元以上，另有績效獎金、每年調薪，年薪破新台幣百萬，至 4月30日止，只要加入鴻海LINE官方帳號、綁定好友，並完成線上簡歷填寫者，還可以抽iPhone、Apple watch、Switch。

台積電今年啟動結構調薪20%，新進員工起薪將比往年大幅提高，業界評估台積電大學學歷新人起薪將達新台幣5萬元，碩士畢業以上可望超過新台幣5.7萬元，優渥薪水成為今年徵才亮點。去年業界曾估算，台積電碩士學歷新人加計獎金、紅利等，一年可領超過30個月薪水，年薪新台幣百萬不是問題。

台積電今年董事會核准本季度資本預算約117.9億美元（約新台幣3242.9億元），建置及升級先進製程產能；啟動美國建廠計畫，要求員工必須受訓、簽約才前往美國；先進製程陸續量產，人力需求更大。

董事長劉德音先前表示，台積電3奈米製程比預期還超前一些，更因3奈米效能更好，已有高效能運算及智慧手機相關應用的客戶投入，今、明兩年對人才需求超過往年。

台積電公告2021年校園徵才系列活動本周起跑，連主管都親自到大學校園主持面談，預估有逾3000名學子參加說明會。台積電今年預計招募近9000名新進同仁，超越去年的8000名，創歷年新高。

台積電 美國 鴻海

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