和AZ買的疫苗！台指揮中心證實11.7萬劑到貨

陳時中表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，已於上午10時21分由韓國大韓航空KE691班機運送，抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心。（記者楊雅棠／攝影）

新冠疫苗 到貨！中央流行疫情指揮中心證實首批自AZ疫苗購買的1000萬劑中，11.7萬劑疫苗已於上午10時21分抵台。另外，透過COVAX提供的20萬劑AZ新冠疫苗則尚未到貨。

指揮官陳時中 表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，已於上午10時21分由韓國大韓航空KE691班機運送，抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心。

本批疫苗係供應商承諾供應的一部分。該疫苗係為多劑型包裝，每瓶10人份，存放於2至8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

AZ疫苗經「傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」討論，建議兩劑間隔至少8周。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作

陳時中表示，AZ疫苗打完第一劑的22天候有71％的保護力，兩劑間隔12周保護力可達81％。副作用則包括接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛等。

衛福部食藥署今天早上表示，正和指揮中心確認倉儲時間，預計今天完成現場查核溫度、數量及抽樣檢驗等工作，全部檢驗審查結束才會封緘，因為事前有提出專案進口書面審查，力拚七天內完成即可開打。

新冠疫苗施打第一順位仍為33萬名醫護人員；第二順位是「維持防疫 量能」一線中央及地方政府防疫人員，第三類「高接觸風險工作者」再新列國籍航空機組員、國際商船船員（含國籍船舶船員及權宜國籍船員）、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作者。

而第四順位是這次新增的「因特殊情形必要出國者」，除因公務的外交人員外，代表國家出國比賽的選手也被框列，莊人祥表示，主要是東奧今年確定舉行，相關訓練比賽已展開，雖然選手們在台沒有風險，不代表出國沒有感染風險。