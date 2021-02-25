美軍神盾艦再航台海 學者：拜登政府延續川普印太戰略

美國海軍「威爾伯號」導彈驅逐艦。（美海軍官網）

台國防部今日表示，一艘美軍作戰艦，24日由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。經美軍證實，這艘艦艇是勃克級的神盾飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）。學者認為，柯蒂斯·威爾伯號穿越之舉，足可證明拜登 延續對中共 採取圍堵的政策應已確定。而美海軍此一作為雖屬戰術行動，但所代表的是「旗幟展示」(show the flag)的政策與戰略意志，也就是延續川普政府的印太戰略。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，伯克級神盾驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號穿越台海之舉，為拜登政府上任後第二次穿越台海，足可證明延續對中共採取圍堵的政策應已確定，板上釘釘。美海軍此一作為雖屬戰術行動，但所代表的是「旗幟展示」(show the flag)的政策與戰略意志，也就是延續川普政府的印太戰略。

蘇紫雲進一步表示，觀察拜登政府的重要國安團隊包括國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、情報總監海恩斯、國土安全部長、財政部長堪稱對中強硬的「五虎將」，加上直屬白宮的國安會成員包括國安顧問蘇立文、印太協調官坎貝爾等也公開主張對中圍堵，因此在「軍師聯盟」、「五虎將」皆對中情硬的明確立場下，相關的外交、軍事、貿易、科技政策自然不會對中共鬆手。

蘇紫雲說，進一步看，美軍與共軍 已然在電子戰中交手，拜登上任不到72小時的1月23日美航艦羅斯福號穿越巴士海峽進入南海，中共連番出動具備反艦能力的轟六轟炸機、殲16打擊機騷擾台灣西南空域。稍後外媒則曝光轟六模擬攻擊美航艦的座艙通話記錄。

他說，從美中機艦交手事件可由軍事情報分析角度還原，亦即是中共空軍若用明文通訊，則台方軍迷的火腿族有機會截收，但最可能是共軍以跳頻加密頻道進行通訊，遭美軍即時攔截並破譯，並由外媒披露以向共軍展示電子戰力。外媒披露後的5日，習近平便前往貴州巡視共軍「特種機」（電戰機）。

媒體曾披露習近平所視導的電戰機，稱為運八G，但蘇紫雲表示，由有限的圖像報導所示的駕駛艙風擋、發動機槳葉可以推估，習近平巡視的為運九型電戰機，且該機鉚合處與艙門鉸鍊都無長時飛行的積累汙垢，顯為新機。中共政軍活動的細微處或可作為外媒報導截收破譯中共座艙談話的佐證。此都可作為美軍對壓制中共軍力擴張的政策與戰略的重要指標。