我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

日經：AIT處長會見台灣晶片業主管 確保供應鏈

美軍神盾艦再航台海 學者：拜登政府延續川普印太戰略

記者洪哲政／台北報導
美國海軍「威爾伯號」導彈驅逐艦。（美海軍官網）
美國海軍「威爾伯號」導彈驅逐艦。（美海軍官網）

台國防部今日表示，一艘美軍作戰艦，24日由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。經美軍證實，這艘艦艇是勃克級的神盾飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）。學者認為，柯蒂斯·威爾伯號穿越之舉，足可證明拜登延續對中共採取圍堵的政策應已確定。而美海軍此一作為雖屬戰術行動，但所代表的是「旗幟展示」(show the flag)的政策與戰略意志，也就是延續川普政府的印太戰略。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，伯克級神盾驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號穿越台海之舉，為拜登政府上任後第二次穿越台海，足可證明延續對中共採取圍堵的政策應已確定，板上釘釘。美海軍此一作為雖屬戰術行動，但所代表的是「旗幟展示」(show the flag)的政策與戰略意志，也就是延續川普政府的印太戰略。

蘇紫雲進一步表示，觀察拜登政府的重要國安團隊包括國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、情報總監海恩斯、國土安全部長、財政部長堪稱對中強硬的「五虎將」，加上直屬白宮的國安會成員包括國安顧問蘇立文、印太協調官坎貝爾等也公開主張對中圍堵，因此在「軍師聯盟」、「五虎將」皆對中情硬的明確立場下，相關的外交、軍事、貿易、科技政策自然不會對中共鬆手。

蘇紫雲說，進一步看，美軍與共軍已然在電子戰中交手，拜登上任不到72小時的1月23日美航艦羅斯福號穿越巴士海峽進入南海，中共連番出動具備反艦能力的轟六轟炸機、殲16打擊機騷擾台灣西南空域。稍後外媒則曝光轟六模擬攻擊美航艦的座艙通話記錄。

他說，從美中機艦交手事件可由軍事情報分析角度還原，亦即是中共空軍若用明文通訊，則台方軍迷的火腿族有機會截收，但最可能是共軍以跳頻加密頻道進行通訊，遭美軍即時攔截並破譯，並由外媒披露以向共軍展示電子戰力。外媒披露後的5日，習近平便前往貴州巡視共軍「特種機」（電戰機）。

媒體曾披露習近平所視導的電戰機，稱為運八G，但蘇紫雲表示，由有限的圖像報導所示的駕駛艙風擋、發動機槳葉可以推估，習近平巡視的為運九型電戰機，且該機鉚合處與艙門鉸鍊都無長時飛行的積累汙垢，顯為新機。中共政軍活動的細微處或可作為外媒報導截收破譯中共座艙談話的佐證。此都可作為美軍對壓制中共軍力擴張的政策與戰略的重要指標。

中國國家主席習近平日前赴貴州視察特種機，共軍「運-8G」內部畫面首度公開；但此間...
中國國家主席習近平日前赴貴州視察特種機，共軍「運-8G」內部畫面首度公開；但此間有學者研判，這是共新電戰機運九電戰機。圖／央視畫面截圖

中共 共軍 拜登

上一則

美艦穿航台海 中：解放軍海空兵力全程跟蹤監視

延伸閱讀

談與中競合 準貿易代表戴琪：邊嚼口香糖 要邊下西洋棋

談與中競合 準貿易代表戴琪：邊嚼口香糖 要邊下西洋棋
疫情重災區 白宮將發2500萬免費布口罩

疫情重災區 白宮將發2500萬免費布口罩
拜登發布公告 廢止川普政府移民入境限制

拜登發布公告 廢止川普政府移民入境限制
拜登簽行政令 要求強化晶片關鍵供應鏈彈性、提高產量

拜登簽行政令 要求強化晶片關鍵供應鏈彈性、提高產量

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵
嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？
戴琪談對中策略：我們要邊嚼口香糖、邊下西洋棋

戴琪談對中策略：我們要邊嚼口香糖、邊下西洋棋