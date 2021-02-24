現場觀察／主席過招 江柯全程不稱主席 互動有玄機

握手的距離 國民黨主席江啟臣（右）和民眾黨主席柯文哲（左）24日出席國民黨論壇，兩人座位相隔約兩公尺，連握手都有一段距離，象徵「藍白合作」的難度。記者曾學仁／攝影

國民黨 願景論壇，台灣民眾黨主席柯文哲 談及居住正義時，連續兩次點名國民黨主席江啟臣 ，相對於柯文哲的積極，江啟臣未正面接招，甚至連合照都刻意保持距離。

江柯合體引發「藍白合」的想像，但兩人24日各以「委員」、「市長」相稱，沒有互稱「主席」。大合照時，江柯兩人中間還隔著一位教授；兩人座位也相隔約兩公尺，連握手都有距離。

論壇進行時，柯文哲三度發言，其中兩度點名江啟臣。柯說，「你們那個立法院要去解決這個問題，囤房稅不解決沒有用」，讓江啟臣笑得尷尬；最後結論時，柯再度看著江說：「那個囤房稅，請立法院和市議會不要再打假球了」。

江啟臣表示，不管是囤房稅或其他稅賦，都是整體稅制改革，繳來的稅要怎麼被好好使用，至今沒有徹底檢討才是關鍵問題。

談到柯文哲被詬病的公宅問題，他自認「8年5萬戶」做不到，只蓋了1萬3千戶。江啟臣則說，改善居住正義、低薪的問題大多透過補貼，由中央或縣市政府提出蓋公宅、社宅，但因為「行政效率」出了很大的問題，行政單位要負很大的責任。一向溫和的江主席，當場給辛辣的柯主席文哲一記「回馬槍」。

最後，柯文哲因有行程，與江握手後就急著離開，江手舉到一半，才要比出「掰掰」姿勢，柯已經頭也不回地走了，留下傻住的江啟臣。