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「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

記者陳婕翎、楊雅棠／台北報導
各國感染風險級別列表。（圖：指揮中心提供）
各國感染風險級別列表。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，考量國際新冠肺炎疫情、台防疫量能，及商務經貿交流等需求，自今(2021)年3月1日零時起(啟程地時間)，恢復非台籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，但需要維持出示三日內陰性證明，且防疫旅宿或1人1戶居家檢疫。

「鎖國」新制今年1月1日才上路，商務客都須回歸14天居家檢疫，面對英國變種病毒，台專家多認為，目前類鎖國防疫基調足夠，但研判重啟國門恐需等到今年3月以後。且未來開放需要逐步開放，經濟活動、國際醫療不宜一視同仁。

陳時中說，3月1日起非台籍人士須符合下列條件，始得入境。持有效居留證非台籍人士(含外籍、港澳及大陸人士)均得入境；無居留證外籍人士，除觀光、一般社會訪問以外，得向外交部駐外館處申請特別入境許可。

中國人士部分，為持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、台人陸籍配偶及未成年子女、在台居留外來人口陸籍配偶及未成年子女(隨行團聚)、經教育部許可之學生、經衛福部許可國際醫療人員、專案許可。

港澳人士部分，持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、台人港澳籍配偶及未成年子女、商務履約、跨國企業內部調動、經教育部許可學生、經衛福部許可國際醫療人員、專案許可。

另外，陳時中說，恢復交通部所提桃園機場開放轉機方案，旅客須搭乘同一航空集團營運航班，限制轉機停留時間在8小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫。

陳時中指出，為確保台防疫安全，將持續實施邊境風險嚴管，非台籍人士搭機入境臺灣，或需經台機場轉機者，均應出示「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」後搭機來台。

入境台灣旅客應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或1人1戶居家檢疫)，且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報並切結符合相關規定。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫...
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

防疫 陳時中 教育部

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