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3疫苗AZ副作用發生頻率相對低 年長者低於年輕人

中央社 / 台北23日電
新冠疫苗示意圖。美聯社
新冠疫苗示意圖。美聯社

中央流行疫情指揮中心今天公布統計，在3款新冠肺炎疫苗中，AZ疫苗在多項副作用出現頻率都比BNT/輝瑞莫德納疫苗為低；且一般副作用發生頻率，年長者低於年輕人。

指揮中心下午在記者會公布包含AZ疫苗、BNT/輝瑞疫苗、莫德納疫苗等3款新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗在2劑接種後一般副作用出現頻率（第三期臨床試驗）。一般副作用包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒超過38度。

AZ疫苗在肌肉痛項目頻率為44%，高於BNT/輝瑞疫苗（38.3%），但低於莫德納（61.5%）；在畏寒項目與BNT/輝瑞疫苗平手（31.9%）；在關節痛項目，AZ疫苗是26.4%，也高於BNT/輝瑞疫苗的23.6%。

在各項一般副作用中，莫德納疫苗的副作用發生頻率都是3款疫苗中最高。

此外，一般副作用發生頻率，年長者發生頻率低於年輕人；腺病毒載體疫苗（如AZ）的第一劑高於第二劑；mRNA疫苗（如BNT/輝瑞、莫德納）的第二劑高於第一劑。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會後接受媒體訪問表示，疫苗會刺激免疫系統產生抗體和相關免疫因子，抵抗病毒入侵。在免疫反應產生過程中，多少都會有身體的症狀，亦即副作用，這不是打了疫苗後生病，而是正常的免疫反應，且通常都很輕微，1、2天後就會自然痊癒。

羅一鈞說，年輕人免疫系統強，打入疫苗後可能反應劇烈，產生副作用機會比老人家高。一般副作用症狀愈強烈，通常也表示產生免疫效果愈高。莫德納疫苗副作用發生頻率為3款疫苗中最高，也可能與其受試對象有關，若年輕人較多，可能頻率就會較高。

羅一鈞表示，腺病毒載體疫苗的特色，若會出現副作用，第一劑就會出現、第二劑會比較輕微；mRNA疫苗的特色則是第二劑比較可能出現副作用，若接種第一劑沒有發燒、沒有特別全身酸痛，到第二劑就比較可能會有。

指揮中心指揮官陳時中說，參考歐洲國家狀況，未來會考慮因應不同疫苗產生副作用的狀況，第一線醫護人員會錯開施打，避免全體施打後很多人產生副作用，影響到醫療人力。

疫苗 莫德納 輝瑞

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新冠疫苗3廠牌副作用 台指揮中心1張圖總整理

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