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二二八74周年遊行 鄭南榕女兒：看看香港 珍惜現在

中央社台北21日電
多個民團21日下午在台北發起「228．0紀念行動—拆除威權．起造新國家」活動，邀請人民走上街頭，共同反思二二八對台灣社會的影響。(中央社)
多個民團21日下午在台北發起「228．0紀念行動—拆除威權．起造新國家」活動，邀請人民走上街頭，共同反思二二八對台灣社會的影響。(中央社)

二二八事件今年屆滿74周年，鄭南榕基金會等50多個民間團體今天走上街頭紀念二二八，行動主軸是「拆除威權．起造新國家」；鄭南榕基金會董事鄭竹梅說，看看周圍的香港、西藏、新疆，台灣應該珍惜現在擁有的空間，並持續努力。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會於2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「二二八公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

台大台語文社等50多個民間團體今天下午再次集結，發起第五次「228．0紀念行動」；遊行隊伍從二二八的事發點「天馬茶房」，行經「專賣局台北分局」、「臺北放送局」（台灣廣播電台），最後集結在終站「行政長官公署」（行政院）。

鄭南榕女兒鄭竹梅在活動開始前致詞提到，記憶過去不是為了鬥爭、清算，記憶過去是為了走向更美好的未來，今年的行動主軸是「拆除威權．起造新國家」；她希望社會能持續記憶這個議題，思考想要什麼樣的國家，在能發言時應持續發言、努力發言，看看周圍的香港、西藏、新疆，台灣應該珍惜現在擁有的空間並且持續努力。

鄭竹梅並說，一個人面對過去的痛苦的記憶，是痛苦的，但如果是一起面對的話，就不會那麼痛苦；現場很多受難家屬，常常會有人說，為什麼每年二二八都要出來，不是賠償過了嗎？其實，出來不是因為賠償，並沒有站不站出來的問題，家屬一直都在，加害者們也一直都在，加害者、受害者如何在社會共處、如何看待過去的歷史，還是需要練習。

在「228．0紀念行動」行進過程，唱名二二八政治受難者姓名，終點的紀念儀式是以手語念詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的「心聲」，並由牧師林宗正祝禱；台大台語文社社長林柔辰宣讀行動宣言，強調一定要「全面且徹底清算中國國民黨及其相關勢力」、「刪除每年維護威權象徵的預算」；最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

二二八事件 台灣 香港

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