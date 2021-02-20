我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知15死傷

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落民宅 機上241人

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知15死傷

記者蔡維斌、陳苡葳／雲林21日電
有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）
有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台61線西部濱海快速公路254公里嘉義縣和雲林縣交界處北上路段，即靠近嘉義東石段進入雲林口湖水井的雲嘉大橋路段，今天上午7時31分許（台灣時間）發生重大連環車禍，有21輛車追撞成一團，其中有大型連結車和轎車，幾輛轎車被撞成廢鐵，初步了解疑因清晨霧太重視線不佳才造成這起重大車禍。

61重大車禍，雲嘉消防隊聯合救援現場車輛已回堵，警方進行疏散。（圖：民眾提供）
61重大車禍，雲嘉消防隊聯合救援現場車輛已回堵，警方進行疏散。（圖：民眾提供）

有車輛被撞成廢鐵，瓦斯桶散落一地岌岌可危。（圖：讀者提供）
有車輛被撞成廢鐵，瓦斯桶散落一地岌岌可危。（圖：讀者提供）

由於現場一片混亂，警方馬上封鎖嘉義和水井交流道，並由嘉雲消防和警方共同救援並維護安全，據知已有超過15人陸續被送往嘉義朴子、長康和雲林北港媽祖醫院救治。到目前為止已知2死8傷，其中有1人明顯現場死亡，一人送醫不治，共兩人死亡。

台61線西濱快速道路今天上午7時發生21輛連環車禍。圖/雲林縣消防局 牟玉珮
台61線西濱快速道路今天上午7時發生21輛連環車禍。圖/雲林縣消防局 牟玉珮

台61線西濱快速道路今天上午7時發生21輛連環車禍。圖/雲林縣消防局 牟玉珮
台61線西濱快速道路今天上午7時發生21輛連環車禍。圖/雲林縣消防局 牟玉珮

兩縣警、消陸續救援把傷患救出送醫。目擊者說，當時路上還有些霧氣，視線不是很好，可能因為看不清楚前方車輛才追撞。

由於現場追撞車輛約有21部，其中有多輛大型連結車和卡車，多輛轎車被夾在大車之間，有的被撞成廢鐵，更驚悚的是有一滿載瓦斯桶的卡車，重撞後，瓦斯桶散落一地，沒受傷的民眾也趕快逃遠，以免爆炸被波及。

台61線西濱快速道路北上254公里、嘉義、雲林縣交界處路段，今天上午7時許發生2...
台61線西濱快速道路北上254公里、嘉義、雲林縣交界處路段，今天上午7時許發生20車連環撞擊車禍。圖／讀者提供 卜敏正

台61線西濱快速道路北上254公里、嘉義、雲林縣交界處路段，今天上午7時許發生2...
台61線西濱快速道路北上254公里、嘉義、雲林縣交界處路段，今天上午7時許發生20車連環撞擊車禍。圖／讀者提供 卜敏正

台61線西濱快速道路北上254公里、嘉義、雲林縣交界處路段，今天上午7時許發生2...
台61線西濱快速道路北上254公里、嘉義、雲林縣交界處路段，今天上午7時許發生20車連環撞擊車禍。圖／讀者提供 卜敏正

因北上路段交通中斷，造成救援困難，目前已知有10人送醫，雲林警方馬上封鎖口湖水井交流道，請北上車輛繞道。雲林消防局和警方也陸續增援中。

雲嘉消防隊聯合救援。（記者陳苡葳／翻攝）
雲嘉消防隊聯合救援。（記者陳苡葳／翻攝）

台61線西濱快速道路今天上午7時發生21輛連環車禍。圖/雲林縣消防局 牟玉珮
台61線西濱快速道路今天上午7時發生21輛連環車禍。圖/雲林縣消防局 牟玉珮

車禍 台灣

上一則

疫苗卡上海復星？陳時中：破局後換BNT主動來談

延伸閱讀

133輛連環車禍 6死30傷

133輛連環車禍 6死30傷
10號公路醉酒漢釀連環車禍 騎行警員捲入身負重傷

10號公路醉酒漢釀連環車禍 騎行警員捲入身負重傷
海灣大橋下搶NBC採訪攝像機 嫌犯落網

海灣大橋下搶NBC採訪攝像機 嫌犯落網
卡車撞護欄翻覆 「2噸活鯰魚」滿路胡亂跳

卡車撞護欄翻覆 「2噸活鯰魚」滿路胡亂跳

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
國民黨主席江啟臣日前接受紐約時報訪問，對於台灣境內日漸高漲的台灣認同，他認為生為台灣人不一定就代表是「天然獨」。(本報系資料照)

2/3台人不認同自己是中國人 江啟臣：台灣人未必天然獨

2021-02-13 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
輝瑞疫苗打1劑效力達85% 一般冰箱能儲存2周

輝瑞疫苗打1劑效力達85% 一般冰箱能儲存2周
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人