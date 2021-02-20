台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知15死傷
台61線西部濱海快速公路254公里嘉義縣和雲林縣交界處北上路段，即靠近嘉義東石段進入雲林口湖水井的雲嘉大橋路段，今天上午7時31分許（台灣時間）發生重大連環車禍，有21輛車追撞成一團，其中有大型連結車和轎車，幾輛轎車被撞成廢鐵，初步了解疑因清晨霧太重視線不佳才造成這起重大車禍。
由於現場一片混亂，警方馬上封鎖嘉義和水井交流道，並由嘉雲消防和警方共同救援並維護安全，據知已有超過15人陸續被送往嘉義朴子、長康和雲林北港媽祖醫院救治。到目前為止已知2死8傷，其中有1人明顯現場死亡，一人送醫不治，共兩人死亡。
兩縣警、消陸續救援把傷患救出送醫。目擊者說，當時路上還有些霧氣，視線不是很好，可能因為看不清楚前方車輛才追撞。
由於現場追撞車輛約有21部，其中有多輛大型連結車和卡車，多輛轎車被夾在大車之間，有的被撞成廢鐵，更驚悚的是有一滿載瓦斯桶的卡車，重撞後，瓦斯桶散落一地，沒受傷的民眾也趕快逃遠，以免爆炸被波及。
因北上路段交通中斷，造成救援困難，目前已知有10人送醫，雲林警方馬上封鎖口湖水井交流道，請北上車輛繞道。雲林消防局和警方也陸續增援中。
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