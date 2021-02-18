我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情衝擊 美國人預期壽命減一年

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

神明脫單！土地公「託夢」信徒 娶回4年前相遇的土地婆

中央社屏東縣18日電
屏東內埔鄉民蕭永應家中供奉土地公，大年初五到宜蘭迎娶四結福德廟「神姑土地婆」，回程並赴其他廟宇進香，18日才返抵家中。蕭永應說，內埔鄉還沒有家神迎親的，他們家的土地公是第一個。（蕭永應提供/中央社）
屏東內埔鄉民蕭永應家中供奉土地公，大年初五到宜蘭迎娶四結福德廟「神姑土地婆」，回程並赴其他廟宇進香，18日才返抵家中。蕭永應說，內埔鄉還沒有家神迎親的，他們家的土地公是第一個。（蕭永應提供/中央社）

台灣屏東內埔鄉民蕭永應家中供奉的土地公，大年初五到宜蘭迎娶四結福德廟「神姑土地婆」，迎親隊伍今天返回內埔鄉，席開12桌宴請賓客，慶祝土地公脫單。

蕭永應說起這段土地公與土地婆一見鍾情的姻緣表示，4年前隨著文南堂進香團到四結福德廟進香，後來2年的進香活動，安座在文南堂的土地公要請回祂時，遲遲擲不出聖筊。

蕭永應說，前年，他曾夢到文南堂堂主郭林文妹在夢中跟他說，「你家土地公想娶老婆」，但他不以為意，去年進香後，要請回土地公，再度擲不出聖筊，他才問土地公是不是跟娶妻的事有關，才擲出聖筊，而後土地公托夢給郭林文妹，才知道祂想娶四結福德廟的「神姑土地婆」。

去年10月11日，郭林文妹與蕭永應一起向四結福德廟管理委員會提起迎親之事，經過擲筊，「神姑土地婆」應允這門親事。

蕭永應說，他們只在4年前去過四結福德廟，後來的2年到別的廟宇進香，知道土地公想娶四結福德廟的「神姑土地婆」後，他們猜想是4年前去進香那次土地公與土地婆一見鍾情。

經由文南堂供奉的「三太子」乩童轉達，蕭永應家準備了100份禮餅、胭脂、明星花露水等迎親聘禮，大年初五一行人到宜蘭迎親，四結福德廟為「神姑土地婆」披上紅紗，並掛上紅包，讓土地婆風光嫁出去。

迎親隊伍同時也為土地公和土地婆安排蜜月旅行，在回途中，到別的縣市廟宇進香，今晚才返回內埔鄉的蕭家，蕭家席開12桌慶祝土地公脫單。蕭永應說，內埔鄉還沒有家神迎親的，他們家的土地公是第一個。這樁神奇的神明聯婚也讓鄉里津津樂道。

台灣

上一則

蔡英文臉書盤點已簽約疫苗 共1981萬劑

延伸閱讀

過年走春求桃花 全台5大月老廟公開

過年走春求桃花 全台5大月老廟公開
情人節脫單必看！讓人一見傾心的4種女性特質

情人節脫單必看！讓人一見傾心的4種女性特質
年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？
獄卒變假活佛 強姦女弟子、斂財2億 判囚25年

獄卒變假活佛 強姦女弟子、斂財2億 判囚25年

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

2021-02-11 07:53
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆