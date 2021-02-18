神明脫單！土地公「託夢」信徒 娶回4年前相遇的土地婆

屏東內埔鄉民蕭永應家中供奉土地公，大年初五到宜蘭迎娶四結福德廟「神姑土地婆」，回程並赴其他廟宇進香，18日才返抵家中。蕭永應說，內埔鄉還沒有家神迎親的，他們家的土地公是第一個。（蕭永應提供/中央社）

台灣 屏東內埔鄉民蕭永應家中供奉的土地公，大年初五到宜蘭迎娶四結福德廟「神姑土地婆」，迎親隊伍今天返回內埔鄉，席開12桌宴請賓客，慶祝土地公脫單。

蕭永應說起這段土地公與土地婆一見鍾情的姻緣表示，4年前隨著文南堂進香團到四結福德廟進香，後來2年的進香活動，安座在文南堂的土地公要請回祂時，遲遲擲不出聖筊。

蕭永應說，前年，他曾夢到文南堂堂主郭林文妹在夢中跟他說，「你家土地公想娶老婆」，但他不以為意，去年進香後，要請回土地公，再度擲不出聖筊，他才問土地公是不是跟娶妻的事有關，才擲出聖筊，而後土地公托夢給郭林文妹，才知道祂想娶四結福德廟的「神姑土地婆」。

去年10月11日，郭林文妹與蕭永應一起向四結福德廟管理委員會提起迎親之事，經過擲筊，「神姑土地婆」應允這門親事。

蕭永應說，他們只在4年前去過四結福德廟，後來的2年到別的廟宇進香，知道土地公想娶四結福德廟的「神姑土地婆」後，他們猜想是4年前去進香那次土地公與土地婆一見鍾情。

經由文南堂供奉的「三太子」乩童轉達，蕭永應家準備了100份禮餅、胭脂、明星花露水等迎親聘禮，大年初五一行人到宜蘭迎親，四結福德廟為「神姑土地婆」披上紅紗，並掛上紅包，讓土地婆風光嫁出去。

迎親隊伍同時也為土地公和土地婆安排蜜月旅行，在回途中，到別的縣市廟宇進香，今晚才返回內埔鄉的蕭家，蕭家席開12桌慶祝土地公脫單。蕭永應說，內埔鄉還沒有家神迎親的，他們家的土地公是第一個。這樁神奇的神明聯婚也讓鄉里津津樂道。